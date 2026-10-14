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    Der Börsen-Tag

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    Börse heute: OHB steigt fast 9 % – PNE bricht um knapp 12 % ein

    Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der SDAX führt die Indizes an, der US 500 verliert deutlich. Bei den Einzelwerten glänzt OHB, während PNE stark nachgibt.

    Der Börsen-Tag - Börse heute: OHB steigt fast 9 % – PNE bricht um knapp 12 % ein
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    **SDAX führt das Feld an – US 500 mit deutlichstem Minus** Die Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich. Während SDAX und TecDAX zulegen, notieren DAX, MDAX sowie die US-Indizes US 30 und US 500 im Minus. Der DAX liegt mit 25.302,01 Punkten und einem minimalen Rückgang von 0,01 Prozent nahezu unverändert. Schwächer entwickelt sich der MDAX, der um 0,23 Prozent auf 30.071,78 Punkte nachgibt. Der SDAX setzt sich dagegen mit einem Plus von 0,72 Prozent auf 18.216,91 Punkte an die Spitze der sechs verglichenen Indizes. Auch der TecDAX gewinnt leicht: Er steigt um 0,12 Prozent auf 3.994,55 Punkte. Die beiden US-Indizes verzeichnen Verluste. Der US 30 fällt um 0,19 Prozent auf 51.597,60 Punkte und hält sich damit etwas besser als der MDAX. Den deutlichsten Rückgang im Vergleich weist der US 500 auf, der 0,92 Prozent auf 7.735,38 Punkte verliert. Damit liegen die deutschen Nebenwerte im SDAX heute klar vorn, während der US 500 am stärksten nachgibt. Der DAX bewegt sich unterdessen kaum vom Fleck.

    DAX: Rheinmetall vorn, Siemens Energy Schlusslicht

    Rheinmetall führte den DAX mit einem Plus von 3,86 Prozent an. Henkel VZ gewann 2,51 Prozent, Merck legte um 2,43 Prozent zu. Auf der Verliererseite gab Zalando 2,16 Prozent nach, Infineon Technologies verlor 2,25 Prozent. Am deutlichsten unter Druck stand Siemens Energy mit einem Minus von 6,01 Prozent.

    MDAX: TKMS an der Spitze, Nordex am Ende

    TKMS stieg um 3,27 Prozent und war damit der stärkste MDAX-Wert. Sartorius Vz. folgte mit plus 2,79 Prozent vor HENSOLDT mit 2,17 Prozent. Die größten Abschläge verzeichneten Porsche Holding SE mit minus 2,58 Prozent und SILTRONIC AG mit minus 2,72 Prozent. Nordex verlor 3,09 Prozent und bildete das Schlusslicht.

    SDAX: OHB steigt deutlich, PNE fällt stark

    OHB legte im SDAX um 8,73 Prozent zu und setzte sich klar an die Spitze. Evotec gewann 6,86 Prozent, Douglas 4,13 Prozent. Bei den schwächsten Werten lag Energiekontor mit minus 3,11 Prozent vor ASTA Energy Solutions, die 3,46 Prozent verloren. PNE gab mit einem Minus von 11,85 Prozent am stärksten nach.

    TecDAX: OHB und Evotec vorn, Nordex schwach

    Auch im TecDAX führte OHB mit einem Plus von 8,73 Prozent die Gewinnerliste an. Evotec stieg um 6,86 Prozent, PVA TePla um 3,35 Prozent. Infineon Technologies verlor 2,25 Prozent, SILTRONIC AG 2,72 Prozent. Nordex war mit minus 3,09 Prozent der schwächste der aufgeführten Werte.

    US 30: Unitedhealth Group führt die Gewinner an

    Unitedhealth Group stieg im US 30 um 3,62 Prozent, gefolgt von Amgen mit plus 3,09 Prozent und Merck & Co mit 2,74 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: Amgen gewann 3,09 Prozent, Merck & Co 2,74 Prozent und Walmart 2,17 Prozent. Damit stimmen die genannten Flopwerte nicht mit einer Verliererliste überein; Amgen und Merck & Co erscheinen zudem auch bei den Topwerten.

    US 500: Eli Lilly vorn, auch die schwächsten Werte im Plus

    Eli Lilly führte den US 500 mit einem Zuwachs von 3,81 Prozent an. Unitedhealth Group legte um 3,62 Prozent zu, AbbVie um 3,26 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte verzeichneten Gewinne: Starbucks stieg um 0,70 Prozent, Verizon Communications um 0,69 Prozent und Marsh & McLennan Cos um 0,67 Prozent.



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