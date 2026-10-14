Eli Lilly Aktie legt weiter zu - 14.10.2026

Anleger bei Eli Lilly können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,90 % zu und notiert bei 1.092,90€. Schon gestern ging es für die Eli Lilly Aktie um +3,93 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1.092,90€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Eli Lilly ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Diabetes, Adipositas, Onkologie, Immunologie und Neurologie. Kernprodukte sind u.a. Mounjaro/Zepbound, Trulicity, Verzenio. Starke Marktstellung im Adipositas- und Diabetessegment. Wichtige Konkurrenten: Novo Nordisk, Pfizer, Merck, Sanofi. USP: starke Pipeline, führende GLP‑1-Therapien, hohe F&E-Intensität und Skalenvorteile.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Eli Lilly Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +4,96 %.

Allein seit letzter Woche ist die Eli Lilly Aktie damit um +5,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eli Lilly +18,44 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,94 %. Eli Lilly entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Eli Lilly Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,76 % 1 Monat +12,43 % 3 Monate +4,96 % 1 Jahr +54,16 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Stand: 14.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 891 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 971,58 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der SDAX führt die Indizes an, der US 500 verliert deutlich. Bei den Einzelwerten glänzt OHB, während PNE stark nachgibt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Eli Lilly

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,71 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +4,45 %.

Die Aktie von Eli Lilly erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,79 %, über 10 Jahre bei 30,91 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eli Lilly Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eli Lilly Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.