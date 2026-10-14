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    Besonders beachtet!

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    Eli Lilly Aktie legt weiter zu - 14.10.2026

    Die Eli Lilly Aktie notiert am 14.10.2026 mit +4,90 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Eli Lilly Aktie legt weiter zu - 14.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Diabetes, Adipositas, Onkologie, Immunologie und Neurologie. Kernprodukte sind u.a. Mounjaro/Zepbound, Trulicity, Verzenio. Starke Marktstellung im Adipositas- und Diabetessegment. Wichtige Konkurrenten: Novo Nordisk, Pfizer, Merck, Sanofi. USP: starke Pipeline, führende GLP‑1-Therapien, hohe F&E-Intensität und Skalenvorteile.

    Eli Lilly Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026

    Anleger bei Eli Lilly können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,90 % zu und notiert bei 1.092,90. Schon gestern ging es für die Eli Lilly Aktie um +3,93 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 1.092,90. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Eli Lilly Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +4,96 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Eli Lilly Aktie damit um +5,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eli Lilly +18,44 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,94 %. Eli Lilly entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Eli Lilly Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,76 %
    1 Monat +12,43 %
    3 Monate +4,96 %
    1 Jahr +54,16 %
    Stand: 14.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 891 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 971,58 Mrd.EUR € wert.

    Börse heute: OHB steigt fast 9 % – PNE bricht um knapp 12 % ein


    Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der SDAX führt die Indizes an, der US 500 verliert deutlich. Bei den Einzelwerten glänzt OHB, während PNE stark nachgibt.

    Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,00 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Eli Lilly

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,71 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +4,45 %.

    Die Aktie von Eli Lilly erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,79 %, über 10 Jahre bei 30,91 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eli Lilly Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eli Lilly Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Eli Lilly

    +4,62 %
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    +12,75 %
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    +55,30 %
    +87,70 %
    +432,10 %
    +1.395,00 %
    +7.038,93 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560
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    Markt Bote
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