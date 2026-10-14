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    Fünf ukrainische Soldaten in Wohnhaus erschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf ukrainische Soldaten bei Charkiw erschossen
    • Die Tat geschah in einem Wohnhaus bei Charkiw
    • Verbindung zu russischem Sabotagetrupp wird geprüft
    Fünf ukrainische Soldaten in Wohnhaus erschossen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CHARKIW (dpa-AFX) - Fünf ukrainische Soldaten sind nach Behördenangaben hinter der Front bei Charkiw von einem Unbekannten erschossen worden. Nach dem Täter werde gefahndet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine mit. Ermittelt werde in mehrere Richtungen. Insbesondere werde geprüft, ob der Schütze zu einem Aufklärungs- und Sabotagetrupp der russischen Armee gehören könnte.

    Die Tat ereignete sich demnach am Dienstag in einem Wohnhaus im Landkreis Charkiw im Osten des Landes. Der Täter habe das Feuer auf die Soldaten eröffnet; sie seien ihren Verletzungen erlegen. Zu anderen möglichen Motiven der Tat wurden keine Angaben gemacht. Die Ukraine wehrt seit mehr als viereinhalb Jahren eine großangelegte russische Invasion ab./fko/DP/men






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