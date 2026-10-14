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    Goldpreis fällt nach US-Inflationsdaten deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Inflation drückt den Goldpreis den dritten Tag
    • Höhere Zinsen lenken Anleger zu Staatsanleihen
    • Gold verlor seit dem Rekordhoch rund ein Viertel
    WDH - Goldpreis fällt nach US-Inflationsdaten deutlich
    Foto: rhj2017 - 123rf

    (Wiederholung aus technischen Gründen.)

    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA weiter gesunken. An der Börse in London fiel die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) den dritten Handelstag in Folge. Am Nachmittag weiteten sich die Kursverluste aus, nachdem eine überraschend hohe US-Inflation die Spekulation auf weiter steigende Zinsen verstärkt hatte. Dies drückte den Goldpreis im Vergleich zum Vortag um fast zwei Prozent bis auf 4.079 US-Dollar.

    Zu Beginn der Woche war das Edelmetall noch über 4.200 Dollar gehandelt worden. Durch die stärkere Spekulation auf höhere Zinsen setzten die Anleger verstärkt auf Staatsanleihen, was die Nachfrage nach Edelmetallen bremst, die keine Marktzinsen abwerfen.

    Seit Januar geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach unten, auch wenn es Phasen mit einem zeitweise deutlichen Kursanstieg gab. Nachdem die Notierung für die Feinunze Ende Januar das Rekordhoch bei über 5.400 Dollar erreicht hatte, hat das Edelmetall mittlerweile etwa ein Viertel verloren./jkr/he






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