Kupfer unter Druck: Enges Angebot, neue Bohrprogramme

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Mogotes Metals Inc. und U.S. GoldMining Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.10.2026, 20:30 Uhr Berlin/Zürich.

++Kupfer: Angebot und Nachfrage im Spannungsfeld++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf dem Kupfermarkt treffen Förderrisiken auf wachsenden strukturellen Bedarf. Stromnetze, Elektromobilität und Rechenzentren benötigen das Metall; zugleich können Minenausfälle und längere Projektlaufzeiten die Versorgung beeinträchtigen. Die kurzfristige Nachfrage bleibt allerdings von Konjunktur und Industrieproduktion abhängig. Auch Lagerbewegungen und die Unsicherheit über Handelsschranken können erhebliche Preisschwankungen auslösen.

J.P. Morgan Global Research prognostizierte am 21. August für das vierte Quartal 2026 14.800 US-Dollar je Tonne Kupfer. Als Treiber nannte die Bank unter anderem knappes Minenangebot, Schwefelengpässe und drohende US-Zölle. Die Prognose ist keine gesicherte Preisentwicklung.

Schwefel wird für Schwefelsäure benötigt, die bei bestimmten Kupfergewinnungsverfahren eingesetzt wird. Auch Arbeitskonflikte in Chile und die weiterhin stillgelegte Mine Cobre Panamá verdeutlichen Angebotsrisiken. Neue Förderung ist nicht kurzfristig verfügbar; zugleich können schwächere Konjunktur und zusätzliche Produktion den Preis belasten.

Mogotes Metals plant umfangreiche Bohrungen

Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-meta ... - erkundet das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Filo Sur im argentinisch-chilenischen Vicuña-Distrikt. Am Zielgebiet Albor lieferte Bohrloch FS_DDH_016 laut Meldung vom 9. Juli 180 Meter mit 0,98 Prozent Kupferäquivalent ab 108 Metern Bohrtiefe. Das ist Bohrlochlänge, keine bestätigte wahre Mächtigkeit.

Für Filo Sur plant Mogotes bis zu 20.000 Bohrmeter in der Saison 2026/27, vorbehaltlich Wetter und Zugang. Bei Beskauga in Kasachstan sind bis zu 50.000 Meter vorgesehen; das Projekt unterliegt einer Erwerbsoption. Bei Copper Cliff in Montana hängen 8.000 bis 9.000 geplante Meter noch von Genehmigungen ab.

U.S. GoldMining schließt Bohrprogramm ab

U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldminin ... - besitzt das Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska nach eigenen Angaben vollständig. Die Projektfläche umfasst rund 217,5 Quadratkilometer. Eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) beschreibt ein mögliches Entwicklungsszenario; Mineralressourcen sind keine Reserven, ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist damit nicht nachgewiesen.

Das Unternehmen meldete am 22. September den Abschluss von 7.493 Bohrmetern in 17 Kernbohrungen an zehn Zielgebieten. Das Programm sei termingerecht und innerhalb des Budgets beendet worden. Die Laborergebnisse wurden für die folgenden Wochen und bis Jahresende erwartet; weitere technische Arbeiten bleiben erforderlich. Ob zusätzliche wirtschaftlich gewinnbare Vorkommen nachgewiesen werden können, ist gegenwärtig offen.

Fazit: Mogotes Metals und U.S. GoldMining vor Meilensteinen

Die langfristige Kupfernachfrage bietet beiden Explorationsgesellschaften ein relevantes Marktumfeld. Bei Mogotes zählen die nächsten Bohrungen und Genehmigungen, bei U.S. GoldMining neue Analysen und die Weiterentwicklung von Whistler. Finanzierung und erfolgreiche Umsetzung bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Mogotes Metals https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ U.S. GoldMining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-repo ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: J.P. Morgan, 21.08.2026 https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/aluminum ... Mogotes Bohrung, 09.07.2026 https://www.mogotesmetals.com/news/mogotes-metals-drills-180-m-at-0-98 ... Mogotes Planung, 22.09.2026 https://www.mogotesmetals.com/news/mogotes-update-on-exploration-plans ... U.S. GoldMining Programm, 22.09.2026 https://www.usgoldmining.us/news/us-goldmining-completes-2026-drill-pr ...

Intro Bild: Mogotes Metals

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Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV, soweit anwendbar: Marc Ollinger. Emittenten: Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) und U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO). Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 14.10.2026: Weder die Autorin noch SRC halten Aktien, Optionen, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen auf Wertpapiere der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5 Prozent oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Vorabprüfung: Die Emittenten haben den Artikel nicht zur Prüfung oder Freigabe erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 14.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben wurden nicht unabhängig technisch verifiziert. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen, Zugang zu den Projekten und erfolgreiche technische Untersuchungen voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Verwässerungs-, Kupferpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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