Teils deutliche Gewinne - Daten aus China stützen

Allerdings blieben Lipkow zufolge die grundlegenden Belastungsfaktoren bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen. Etwas getrübt wurde die Stimmung im Handelsverlauf zudem durch die überraschend hohe Inflation in den USA im September.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine Vortagesverluste größtenteils wieder wettgemacht. Etwas Unterstützung hätten die besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten aus China geliefert, schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Diese könnten auf eine robustere Weltkonjunktur hindeuten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Leitindex der Eurozone legte am Ende um 0,38 Prozent auf 6.190,37 Punkte zu. Außerhalb der Euroregion zog der Schweizer Leitindex SMI um 1,45 Prozent auf 14.129,93 Punkte an und profitierte damit von Kursgewinnen bei vielen defensiven Werten. Der britische FTSE 100 schloss 0,70 Prozent im Plus bei 10.724,86 Punkten.

Unter den Einzelwerten zog der Chipausrüster ASML mit seinen Geschäftszahlen Aufmerksamkeit auf sich. "Der angehobene Ausblick und die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Chipfertigungsanlagen bestätigen die Stärke des KI-Investitionsbooms", hieß es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. "Bemerkenswert ist der langfristige Planungshorizont: ASML rechnet bereits für 2027 und 2028 mit Kapazitätsengpässen, während einige Kunden Lieferungen bis 2030 einplanen." Die Aktien von ASML stiegen um 1,2 Prozent.

Im Zürich gewannen die Anteilscheine von Lonza 3,4 Prozent und setzten sich damit an die Spitze des SMI. Neue und ambitionierte Finanzziele verliehen den Aktien der Schweizer Rückenwind. Die von dem Pharmazulieferer im Vorfeld eines Investorentages genannten Ambitionen waren bei Analysten gut angekommen.

Aus Branchensicht waren Luxuswerte gefragt. Sie erholten sich damit von dem jüngsten Rücksetzer nach enttäuschenden Zahlen von LVMH , wobei ihnen die überraschend starken Wirtschaftsdaten zum wichtigen chinesischen Markt zugute kamen. Nicht nur Chinas Außenhandel hatte im September die Erwartungen deutlich übertroffen, auch die Importe hatten die Schätzungen klar überboten. Damit stiegen die Anteilscheine von Hermes , EssilorLuxottica und LVMH um 0,9 bis 1,4 Prozent./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 147,0 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 18:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.100,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +8,50 %/+64,39 % bedeutet.



