Dänemark verlängert Kontrollen an deutscher Grenze

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der dänische Justizminister hat eine Verlängerung der vorübergehenden Kontrollen an der deutschen Grenze um weitere sechs Monate angekündigt und seine Entscheidung mit einer ernsten Sicherheitslage begründet. Das geht aus einer Mitteilung des dänischen Justizministeriums hervor. Die dänischen Behörden gehen demnach davon aus, "dass weiterhin eine anhaltende und aktuelle ernsthafte Bedrohung für Dänemark besteht", heißt es darin.

Der dänische Justizminister Nicolai Wammen habe deshalb beschlossen, die Grenzkontrollen, die ursprünglich am 11. November auslaufen sollten, bis zum 11. Mai 2027 zu verlängern. Darüber habe er die EU-Kommission informiert. Die Sicherheitslage im Inland sei ernst, sagte Wammen der Mitteilung zufolge. Es gebe weiterhin Bedrohungen durch Terrorismus und Sabotage.