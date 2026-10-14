Trump schürt die Inflation - aber fordert sinkende Zinsen!

Die heute veröffentliche Zahlen zur Inflation in den USA zeigen, dass Trump vor allem mit dem Iran-Krieg die Inflation schürt, aber gleichzeitig fordert er sinkende Zinsen! Die Zinsen aber steigen, weil nicht nur die Inflation steigt, sondern auch die Schulden unter dem genialen US-Präsidenten immer weiter aus dem Ruder laufen - aber Trump fordert, dass die Supermacht USA doch eigentlich die niedrigsten Zinsen haben sollten (weil er nicht versteht, wie das Konzept Zinsen funktioniert). Die US-Notenbank Fed gerät nun unter Druck, doch noch kurz vor den US-Zwischenwahlen erneut die Leitzinsen anzuheben - wenn nicht, dürften die Anleihemärkte wieder Sturm laufen. Die Wall Street heute schlecht gelaunt nach der "heißen" Inflation..

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