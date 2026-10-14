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    Besonders beachtet!

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    Merck & Co Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Merck & Co Aktie bisher um +4,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck & Co Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.10.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

    Merck & Co Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026

    Die Anleger von Merck & Co dürfen sich über ein Kursplus von +4,50 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 132,37. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +3,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 132,37. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Merck & Co einen Gewinn von +20,58 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +4,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck & Co +46,74 % gewonnen.

    Während Merck & Co heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %. Damit gehört Merck & Co heute zu den auffälligeren Werten.

    Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,02 %
    1 Monat +4,70 %
    3 Monate +20,58 %
    1 Jahr +77,86 %
    Stand: 14.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 327,29 Mrd.EUR € wert.

    Börse heute: OHB steigt fast 9 % – PNE bricht um knapp 12 % ein


    Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der SDAX führt die Indizes an, der US 500 verliert deutlich. Bei den Einzelwerten glänzt OHB, während PNE stark nachgibt.

    Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,00 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,48 %. Pfizer notiert im Plus, mit +3,81 %. Sanofi legt um +1,62 % zu

    Die Aktie von Merck & Co erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,50 %, über 10 Jahre bei 9,08 %.

    Merck & Co Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Merck & Co Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Merck & Co Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Merck & Co

    +4,62 %
    +5,49 %
    +6,55 %
    +21,71 %
    +80,00 %
    +34,41 %
    +93,95 %
    +144,09 %
    +271,49 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q
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