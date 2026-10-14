Merck & Co Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.10.2026

Die Anleger von Merck & Co dürfen sich über ein Kursplus von +4,50 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 132,37€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +3,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 132,37€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Merck & Co. (MSD) ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Tiergesundheit. Blockbuster ist das Krebsmedikament Keytruda, dazu Impfstoffe (z.B. Gardasil) und Diabetes-/Impfstoffportfolios. Starke Onkologie-Position, hohe F&E-Quote. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Roche, Novartis. USP: Tiefe Immunonkologie-Pipeline rund um Keytruda.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Merck & Co einen Gewinn von +20,58 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +4,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck & Co +46,74 % gewonnen.

Während Merck & Co heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %. Damit gehört Merck & Co heute zu den auffälligeren Werten.

Merck & Co Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,02 % 1 Monat +4,70 % 3 Monate +20,58 % 1 Jahr +77,86 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Stand: 14.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 327,29 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der SDAX führt die Indizes an, der US 500 verliert deutlich. Bei den Einzelwerten glänzt OHB, während PNE stark nachgibt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,48 %. Pfizer notiert im Plus, mit +3,81 %. Sanofi legt um +1,62 % zu

Die Aktie von Merck & Co erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,50 %, über 10 Jahre bei 9,08 %.

Merck & Co Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Merck & Co Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Merck & Co Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.