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    Chefwechsel bei Douglas - Bellaiche ersetzt van der Laan

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas beruft Jean-Marc Bellaiche ab November zum Chef
    • Van der Laan zieht sich aus dem Management zurück
    • Schwacher Konsum drückt Ergebnis und Douglas-Aktienkurs
    Chefwechsel bei Douglas - Bellaiche ersetzt van der Laan
    Foto: Douglas Service GmbH

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die angeschlagene Parfümeriekette Douglas tauscht den Chef aus. Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern am Mittwoch nach einem Aufsichtsratsbeschluss in Düsseldorf mit. Der bisherige Unternehmenschef Sander van der Laan habe sich entschieden, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Aufsichtsratschef Henning Kreke sprach in der Mitteilung von einem sehr überlegten und sorgfältig vorbereiteten Führungswechsel. Das Kontrollgremium bedaure den Wunsch von van der Laan, sich aus dem operativen Management zurückzuziehen. Die Aktie von Douglas notierte nachbörslich zunächst unverändert.

    Zuletzt hatte Douglas mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Bereits zweimal in diesem Jahr kappte das Unternehmen seinen Jahresausblick. Die maue Konsumstimmung ließ das operative Ergebnis zuletzt spürbar sinken, der Aktienkurs dümpelte auf rekordtiefem Niveau. Bellaiche war zuletzt im vergangenen Jahr Chef eines Betreibers von Luxus-Resorts, der Sani/Ikos-Gruppe./men/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 7,52 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 18:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -6,91 %/+32,98 % bedeutet.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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