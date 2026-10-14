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    Robust oder verwundbar?

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    Top-Ökonom warnt: US-Wirtschaft könnte komplett aus der Spur geraten

    Anleiherenditen auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten, doch Börsen und Wirtschaft halten stand. Ein Goldman-Sachs-Ökonom schätzt das Absturzrisiko der USA auf eins zu drei. Die KI könnte zum Bruchpunkt werden.

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    Robust oder verwundbar? - Top-Ökonom warnt: US-Wirtschaft könnte komplett aus der Spur geraten
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Renditen von Staatsanleihen sind weltweit auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten geklettert. Trotzdem halten sich Konjunktur und Börsen erstaunlich gut, der S&P 500 notiert nahe seinen Rekorden. In einer neuen Ausgabe des Goldman-Sachs-Podcast "Top of Mind" geht es um die Frage, wie lange das noch gutgehen kann. Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus.

    Am deutlichsten warnt Mark Zandi, Chefvolkswirt von Moody’s Analytics. Er hält die US-Wirtschaft nicht für robust, sondern für verwundbar. Zwar wachse sie um rund 2 Prozent, ein Drittel davon gehe aber auf das Konto künstlicher Intelligenz. Ohne den KI-Effekt bleibe nur ein Plus von 1 bis 1,5 Prozent.

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    Der Arbeitsmarkt schwächele, Immobilienmärkte litten bereits, die Staatsfinanzen seien so schlecht wie nie zuvor in seiner Laufbahn. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft komplett aus der Spur gerät, beziffert Zandi auf etwa eins zu drei. Ausgerechnet der KI-Sektor könne dabei zur Bruchstelle werden, falls die Zinsen noch länger so hoch bleiben.

    Gelassener sieht es Tobias Adrian, Sonderberater beim Internationalen Währungsfonds. Bisher habe der Renditeanstieg weder die Märkte gestört noch Zwangsverkäufe ausgelöst. Sorgen bereiten ihm dennoch die verschachtelten Investitionen und die hohe Verschuldung im KI-Komplex, außerdem Staatsanleihen und Schwellenländer.

    Die Ökonomen von Goldman selbst rechnen 2027 nur mit einer kleinen Wachstumsbremse von 0,2 Prozentpunkten. Bleiben die Renditen auf dem aktuellen Niveau, könnten es allerdings 0,5 Punkte werden. Für zehnjährige US-Staatsanleihen erwartet das Haus zum Jahresende 4,75 Prozent und Ende 2027 dann 4,4 Prozent.

    Aktienstratege Ben Snider sieht den Markt vorerst nicht in Gefahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 ist binnen eines Jahres zwar von 23 auf 19 gefallen, die Gewinne legten jedoch um mehr als 30 Prozent zu. Kritisch werde es erst bei einem abrupten Zinssprung von rund 50 Basispunkten in einem Monat. Auch Banken dürften von höheren Zinsen eher profitieren. Hier hebt Goldman JPMorgan und Wells Fargo hervor.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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