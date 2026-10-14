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    Deal perfekt: VINCI Energies schließt All-for-One-Übernahme ab

    Mehr Schlagkraft für Axians: Mit der abgeschlossenen Übernahme von All for One stärkt VINCI Energies sein Angebot rund um Cloud, Datenanalyse und KI.

    Deal perfekt: VINCI Energies schließt All-for-One-Übernahme ab
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • VINCI Energies hat die Übernahme der All for One Group SE abgeschlossen.
    • Nach Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hält VINCI Energies rund 87,33 % der All-for-One-Aktien.
    • All for One ist auf die Integration und Wartung von Geschäftsapplikationen spezialisiert und hat seinen Sitz nahe Stuttgart.
    • Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende und betreut mehr als 4.500 mittelständische Kunden, vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen.
    • All for One erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro.
    • Die Übernahme stärkt VINCI Energies und dessen Marke Axians im Bereich digitaler Infrastruktur-Services, darunter Cloud-Dienste, Datenanalyse und KI.



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