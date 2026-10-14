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    Power Meets Signal: Bulgin Unveils 6000 Series Hybrid Connectors

    Power and signal meet in one compact connection: Bulgin’s new hybrid Buccaneer connectors streamline cabling while delivering rugged IP68 protection.

    Power Meets Signal: Bulgin Unveils 6000 Series Hybrid Connectors
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bulgin has expanded its 6000 Series Buccaneer range with hybrid circular connectors that combine power and signal contacts in one compact housing.
    • The connectors have two power contacts rated at 16 A and come with two, four, or six signal contacts rated at 3 A.
    • Combining power and signal reduces space requirements and removes the need for separate cable routing, suiting compact devices such as sensors, test equipment, and control systems.
    • The range retains the 6000 Series’ 30-degree push/pull locking mechanism and panel-mount options.
    • IP68-rated, the connectors were tested at 10 metres underwater for two weeks and also underwent salt-mist, dust, and thermal-resistance testing.
    • Bulgin planned to showcase the new connectors at electronica, November 10–13, at Infinite Electronics’ booth 241 in Hall A3.



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    Power Meets Signal: Bulgin Unveils 6000 Series Hybrid Connectors Power and signal meet in one compact connection: Bulgin’s new hybrid Buccaneer connectors streamline cabling while delivering rugged IP68 protection.
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