Brockhaus Technologies: Aktienrückkauf über 90 Mio. € erfolgreich beendet
90 Millionen Euro, starke Nachfrage: Brockhaus Technologies schließt seinen Aktienrückkauf erfolgreich ab. Nun soll gut ein Drittel der eigenen Aktien eingezogen werden.
Foto: adobe.stock.com
- Brockhaus Technologies hat das öffentliche Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen; das Volumen von rund 90 Mio. Euro wurde vollständig ausgeschöpft.
- Das Unternehmen kaufte 3.592.000 eigene Aktien zum Preis von je 25 Euro zurück – rund 34,4 % des derzeitigen Grundkapitals.
- Das Angebot war deutlich überzeichnet: Aktionäre hatten insgesamt 7.788.102 Aktien angedient.
- Bei der Schlussverteilung lag die Zuteilungsquote bei etwa 4,95 %; 4.196.102 nicht berücksichtigte Aktien werden zurückgebucht.
- Die zurückgekauften Aktien sollen nach Abwicklung gemäß Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden; dadurch sinkt das Grundkapital.
- Laut CEO ermöglicht der Rückkauf eine unmittelbare Teilhabe der Aktionäre an Verkaufserlösen und schafft Spielraum für strategisches Wachstum sowie mögliche weitere Kapitalrückführungen 2027.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 %
im Plus.
+1,64 %
-2,88 %
-11,67 %
-9,51 %
+51,43 %
-11,67 %
-10,82 %
-46,70 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte