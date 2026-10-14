🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrockhaus Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Brockhaus Technologies
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brockhaus Technologies: Aktienrückkauf über 90 Mio. € erfolgreich beendet

    90 Millionen Euro, starke Nachfrage: Brockhaus Technologies schließt seinen Aktienrückkauf erfolgreich ab. Nun soll gut ein Drittel der eigenen Aktien eingezogen werden.

    Brockhaus Technologies: Aktienrückkauf über 90 Mio. € erfolgreich beendet
    Foto: adobe.stock.com
    • Brockhaus Technologies hat das öffentliche Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen; das Volumen von rund 90 Mio. Euro wurde vollständig ausgeschöpft.
    • Das Unternehmen kaufte 3.592.000 eigene Aktien zum Preis von je 25 Euro zurück – rund 34,4 % des derzeitigen Grundkapitals.
    • Das Angebot war deutlich überzeichnet: Aktionäre hatten insgesamt 7.788.102 Aktien angedient.
    • Bei der Schlussverteilung lag die Zuteilungsquote bei etwa 4,95 %; 4.196.102 nicht berücksichtigte Aktien werden zurückgebucht.
    • Die zurückgekauften Aktien sollen nach Abwicklung gemäß Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden; dadurch sinkt das Grundkapital.
    • Laut CEO ermöglicht der Rückkauf eine unmittelbare Teilhabe der Aktionäre an Verkaufserlösen und schafft Spielraum für strategisches Wachstum sowie mögliche weitere Kapitalrückführungen 2027.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 % im Plus.


    Brockhaus Technologies

    +1,64 %
    -2,88 %
    -11,67 %
    -9,51 %
    +51,43 %
    -11,67 %
    -10,82 %
    -46,70 %
    ISIN:DE000A2GSU42WKN:A2GSU4
    Brockhaus Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Brockhaus Technologies: Aktienrückkauf über 90 Mio. € erfolgreich beendet 90 Millionen Euro, starke Nachfrage: Brockhaus Technologies schließt seinen Aktienrückkauf erfolgreich ab. Nun soll gut ein Drittel der eigenen Aktien eingezogen werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     