Draegerwerk Q3 2026: Sales Climb as Earnings Slip; Forecast Confirmed
Dräger’s Q3 brought stronger orders but lower earnings, as safety gains contrasted with medical weakness. The company reaffirmed its 2026 outlook.
Foto: Drägerwerk AG
- Q3 2026 EBIT fell to about €48 million from €56.7 million a year earlier; the 5.6% EBIT margin included €20.1 million in customs-duty refunds.
- Q3 net sales rose 1.0% excluding currency effects to about €851 million. Safety sales grew 4.1%, while medical sales declined 1.4%.
- Q3 order intake increased 7.0% excluding currency effects to about €926 million, driven by 20.2% growth in safety; medical order intake fell 3.0%.
- In the first nine months, net sales increased 5.3% and order intake rose 3.6% year on year, both excluding currency effects.
- Nine-month EBIT nearly doubled to about €112 million, with a 4.6% margin; results included €27.9 million in customs-duty refunds.
- Dräger confirmed its 2026 forecast: currency-adjusted sales growth of 2.0–6.0% and an EBIT margin of 6.0–8.0%. The Q3 statement is due October 29, 2026.
The price of Draegerwerk at the time of the news was 110,20EUR and was down -4,34 % compared with the previous day.
At this time, the index SDAX was at 18.179,91PKT (+0,64 %).
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