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    Draegerwerk: Q3-Umsatz steigt, Ergebnis sinkt – Prognose bestätigt

    Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Drägers drittes Quartal 2026 zeigt ein gemischtes Bild. Starke Sicherheitstechnik und steigende Aufträge stützen die bestätigte Jahresprognose.

    Draegerwerk: Q3-Umsatz steigt, Ergebnis sinkt – Prognose bestätigt
    Foto: Drägerwerk AG
    • Im 3. Quartal 2026 stieg der Umsatz nominal um 2,1 % auf rund 851 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 1,0 %.
    • Das EBIT sank auf rund 48 Mio. Euro (Vorjahr: 56,7 Mio. Euro), die EBIT-Marge auf 5,6 % (6,8 %); enthalten waren Zollrückerstattungen von 20,1 Mio. Euro.
    • Die Sicherheitstechnik entwickelte sich im Quartal stark: Umsatz plus 4,1 % und Auftragseingang plus 20,2 % währungsbereinigt. In der Medizintechnik gingen Umsatz und Auftragseingang leicht zurück.
    • Der Auftragseingang des Konzerns legte im 3. Quartal währungsbereinigt um 7,0 % auf rund 926 Mio. Euro zu.
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5,3 % auf rund 2,454 Mrd. Euro; das EBIT erhöhte sich auf rund 112 Mio. Euro, einschließlich 27,9 Mio. Euro Zollrückerstattungen.
    • Dräger bestätigte die Jahresprognose: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2,0 bis 6,0 % und eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 %.

    Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 109,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,95 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.179,40PKT (+0,63 %).


    Draegerwerk

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    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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