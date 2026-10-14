Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Ergebnis geht zurück

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,86 % und einem Kurs von 109,6 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -30,87 %/-14,77 % bedeutet.