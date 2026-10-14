Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Ergebnis geht zurück
- Drägerwerk erzielt im dritten Quartal weniger Gewinn
- Umsatz steigt um 2,1 Prozent auf 851 Millionen
- Auftragseingang steigt um 8,2 Prozent auf 926 Mio Euro
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück, wie das SDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Im Ergebnis enthalten war ein Betrag aus Zollrückerstattungen in Höhe von 20,1 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro. Beim Auftragseingang ging es um 8,2 Prozent auf 926 Millionen Euro nach oben. Die Jahresprognose behielt das Management der Lübecker bei. Die Aktie verlor nachbörslich in einer ersten Reaktion fast 6 Prozent./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,86 % und einem Kurs von 109,6 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -30,87 %/-14,77 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In dieser Woche dürften die vorläufigen Zahlen für das 3. Quartal veröffentlicht werden. Im letzten Jahr war das 3. Quartal als Vorbote auf das sehr gute 4. Quartal exzellent. Trotzdem gehe ich erneut von besseren Zahlen aus, da Dräger Rückenwind von weiteren Zollrückzahlungen (mindestens 14 Mio.), steigendem Dollar und weiter stabil gut laufenden Geschäft haben sollte (wie bereits im 2 Quartal).
So, jetzt ist der Aktienkurs der Dräger VZ und ST wohl endgültig durch die alten Widerstände aus 2015 ausgebrochen. Anfang September kommen dann die Zahlen für das letzte Quartal (dürften auch wohl ganz gut ausfallen). Das Management scheint wirklich Interesse an einer Höherbewertung zu haben. So gibt es den ersten CMD lt. Homepage am 18.11. Ich erwarte eine Neubewertung auch was das Earningsmultiple anbelangt. Das liegt m.E. bezogen auf die Stammaktien noch unter 10 für 2026, obwohl das Management weitere Verbesserungen für die Folgejahre verkündet hat.
Spektakuläre Schlußauktion auf Tageshoch heute bei den Vorzügen (nachdem die Stämme zuletzt den Abstand zu den Vorzügen etwas verringert hatten). 14.500 Stück zu 120,80. Die Aktie läuft gegen den Gesamtmarkt weiter wie geschmiert. Auch nachbörslich fest. Hier werden offenbar bereits die angekündigten neuen Margenziele für die entferntere Zukunft gefeiert.