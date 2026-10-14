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    Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Ergebnis geht zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Drägerwerk erzielt im dritten Quartal weniger Gewinn
    • Umsatz steigt um 2,1 Prozent auf 851 Millionen
    • Auftragseingang steigt um 8,2 Prozent auf 926 Mio Euro
    Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Ergebnis geht zurück
    Foto: Drägerwerk AG

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück, wie das SDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Im Ergebnis enthalten war ein Betrag aus Zollrückerstattungen in Höhe von 20,1 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro. Beim Auftragseingang ging es um 8,2 Prozent auf 926 Millionen Euro nach oben. Die Jahresprognose behielt das Management der Lübecker bei. Die Aktie verlor nachbörslich in einer ersten Reaktion fast 6 Prozent./men/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,86 % und einem Kurs von 109,6 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -30,87 %/-14,77 % bedeutet.





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