Börsenschock? Kursrutsch bei Draegerwerk Aktie - 14.10.2026

Mit einer Performance von -6,16 % musste die Draegerwerk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Draegerwerk: Nach einem Rückgang von -0,52 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,16 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Draegerwerk nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +25,72 %.

Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um -5,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Draegerwerk um +57,89 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,28 % 1 Monat -2,14 % 3 Monate +25,72 % 1 Jahr +64,66 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Stand: 14.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 942,56 Mio.EUR € wert.

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück, wie das SDax …

Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Drägers drittes Quartal 2026 zeigt ein gemischtes Bild. Starke Sicherheitstechnik und steigende Aufträge stützen die bestätigte Jahresprognose.

Dräger’s Q3 brought stronger orders but lower earnings, as safety gains contrasted with medical weakness. The company reaffirmed its 2026 outlook.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Koninklijke Philips, Medtronic und Co.

Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,36 %.

Die Aktie von Draegerwerk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,45 %, über 10 Jahre bei 6,47 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Draegerwerk Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Draegerwerk Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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