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    Besonders beachtet!

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    Börsenschock? Kursrutsch bei Draegerwerk Aktie - 14.10.2026

    Die Draegerwerk Aktie notiert am 14.10.2026 mit -6,16 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Börsenschock? Kursrutsch bei Draegerwerk Aktie - 14.10.2026
    Foto: Drägerwerk AG

    Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

    Draegerwerk Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Mit einer Performance von -6,16 % musste die Draegerwerk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Draegerwerk: Nach einem Rückgang von -0,52 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,16 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Draegerwerk nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +25,72 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um -5,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Draegerwerk um +57,89 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,28 %
    1 Monat -2,14 %
    3 Monate +25,72 %
    1 Jahr +64,66 %
    Stand: 14.10.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 942,56 Mio.EUR € wert.

    Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Ergebnis geht zurück


    Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück, wie das SDax …

    Draegerwerk: Q3-Umsatz steigt, Ergebnis sinkt – Prognose bestätigt


    Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Drägers drittes Quartal 2026 zeigt ein gemischtes Bild. Starke Sicherheitstechnik und steigende Aufträge stützen die bestätigte Jahresprognose.

    Draegerwerk Q3 2026: Sales Climb as Earnings Slip; Forecast Confirmed


    Dräger’s Q3 brought stronger orders but lower earnings, as safety gains contrasted with medical weakness. The company reaffirmed its 2026 outlook.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Koninklijke Philips, Medtronic und Co.

    Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,36 %.

    Die Aktie von Draegerwerk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,45 %, über 10 Jahre bei 6,47 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Draegerwerk Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Draegerwerk Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Draegerwerk

    -8,68 %
    +1,39 %
    +4,46 %
    +34,02 %
    +75,68 %
    +166,82 %
    +69,32 %
    +89,69 %
    +2.662,61 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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