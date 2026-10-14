Börsen Update
Börsen Update USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -2,07 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:13) bei 51.402,14 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: Merck & Co +4,41 %, Amgen +3,98 %, Unitedhealth Group +3,82 %, Walmart +3,36 %, Amazon -1,40 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,21 %, Caterpillar -3,00 %, Goldman Sachs Group -2,62 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.932,27 PKT und fällt um -2,07 %.
Top-Werte: Moderna +4,56 %, Gilead Sciences +4,08 %, Amgen +3,98 %, Regeneron Pharmaceuticals +3,98 %, Walmart +3,36 %
Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -16,28 %, Nebius Group Registered (A) -11,10 %, Lumentum Holdings -8,18 %, Rocket Lab Corporation -7,14 %, Marvell Technology -6,55 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:04) bei 7.701,99 PKT und fällt um -1,35 %.
Top-Werte: Cboe Global Markets +4,63 %, Moderna +4,56 %, Eli Lilly +4,41 %, Merck & Co +4,41 %, Bristol-Myers Squibb +4,35 %
Flop-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) -26,97 %, Dell Technologies Registered (C) -11,28 %, CIENA -9,36 %, Coherent -9,15 %, Akamai Technologies -9,13 %
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