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    Kasachstans Trainerausbildungssystem von World Tennis mit Gold-Status ausgezeichnet

    ASTANA, Kasachstan, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- World Tennis hat das Trainerausbildungssystem des kasachischen Tennisverbandes offiziell auf Gold-Niveau anerkannt. Die Anerkennung bestätigt, dass das System internationale Qualitätsstandards erfüllt und ist bis zum 31. Dezember 2030 gültig.

    Photo Credit: Kazakhstan Tennis Federation

    Die Entscheidung erfolgte nach einer umfassenden Prüfung der von der Föderation eingereichten Unterlagen. Das Trainerausbildungssystem Kasachstans erfüllt alle von World Tennis und seiner Trainerkommission festgelegten Kriterien für die Anerkennung auf Gold-Niveau.

    Der Goldstatus bestätigt, dass der Verband eigenständig Trainerausbildungen und -zertifizierungen bis hin zum Hochleistungsniveau anbieten kann und somit Trainer für die Arbeit mit Spitzensportlern qualifiziert. Diese Anerkennung beweist, dass das Bildungssystem die internationalen Anforderungen an Ausbildungsqualität und professionelle Coaching-Kompetenzen erfüllt.

    In einem offiziellen Schreiben vom 9. Oktober 2026 an den Präsidenten des kasachischen Tennisverbandes, Bulat Utemuratov, gratulierte Erik Poel, Exekutivdirektor für internationale Beziehungen und Entwicklung von World Tennis, dem Verband zum Erreichen des Goldstatus.

    Die Anerkennung räumt dem Verband außerdem das Recht ein, das World Tennis-Logo auf seinen Trainerausbildungsmaterialien und -ressourcen, einschließlich der Trainerlizenzkarten, zu verwenden.

    Die Erlangung der Gold-Auszeichnung ist ein wichtiges Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen des Verbandes um die Weiterentwicklung der Trainerausbildung. Die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte bildet die Grundlage für die Verbesserung der Qualität des Trainings, die Entwicklung des Kinder- und Jugendtennis und die Unterstützung des kontinuierlichen Fortschritts kasachischer Spieler.

    Bulat Utemuratov, Präsident des kasachischen Tennisverbandes, sagte: "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass der Verband diese Anerkennung erhalten hat. Wir haben erheblich in unsere Coaching-Programme investiert und es ist großartig, die Ergebnisse davon zu sehen.

    Wir haben in ganz Kasachstan hervorragende Trainer, und diese Anerkennung wird ihre Arbeit bei der Entwicklung der nächsten Generation von Talenten weiter unterstützen. Ich möchte mich persönlich bei allen Beteiligten für ihre harte Arbeit bedanken.

    Wir haben in letzter Zeit gesehen, wie unsere aktuellen Stars erstaunliche Leistungen vollbracht haben, und diese Anerkennung sowie unser hervorragendes Trainersystem werden es ermöglichen, dass dies auch weiterhin so bleibt."

     

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