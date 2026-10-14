Linnemann
Zusatzbeitrag kann 2027 stabil bleiben
Für Sie zusammengefasst
- Zusatzbeitrag kann im kommenden Jahr stabil bleiben
- Prognose des GKV-Schätzerkreises sieht Stabilität
- Linnemann stützt Aussage auf GKV-Finanzprognose
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BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung kann im kommenden Jahr stabil bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf Grundlage der Finanzprognose des GKV-Schätzerkreises mit./bw/DP/he
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