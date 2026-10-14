Morgan Stanley Aktie schwach im Handel - 14.10.2026

Die Morgan Stanley Aktie ist bisher um -3,36 % auf 161,10€ gefallen. Das sind -5,60 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Morgan Stanley Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 161,10€, mit einem Minus von -3,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Morgan Stanley ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking, Trading, Research, Asset- und Wealth-Management (u.a. E*TRADE, Eaton Vance). Starke Position im US-Investmentbanking und im Wealth-Management-Segment. Hauptkonkurrenten: Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Citi. USP: Kombination aus Top-Investmentbanking und skaligem, stabilisierendem Wealth-Management.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Morgan Stanley insgesamt ein Minus von -16,66 % zu verkraften.

Auf Wochensicht hat die Morgan Stanley Aktie damit -4,97 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Morgan Stanley eine positive Entwicklung von +6,64 % erlebt.

Morgan Stanley Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,97 % 1 Monat -13,35 % 3 Monate -16,66 % 1 Jahr +20,44 %

Informationen zur Morgan Stanley Aktie

Stand: 14.10.2026, 20:32 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Morgan Stanley Aktien. Damit ist das Unternehmen 253,02 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. Goldman Sachs Group notiert im Minus, mit -2,13 %. Bank of America notiert im Minus, mit -5,24 %. Wells Fargo verliert -0,49 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,81 %.

Die Aktie von Morgan Stanley erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,78 %, über 10 Jahre bei 19,06 %.

Morgan Stanley Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Morgan Stanley Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Morgan Stanley Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.