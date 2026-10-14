Okta Registered (A) Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 14.10.2026

Rote Vorzeichen bei Okta Registered (A): Der Kurs rutscht um -5,30 % auf 191,62€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute bei der Okta Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Okta ist ein führender Anbieter im Bereich Identitätsmanagement, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und starke Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Okta Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +59,07 %.

Allein seit letzter Woche ist die Okta Registered (A) Aktie damit um -1,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Okta Registered (A) um +160,18 % gewonnen.

Okta Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,61 % 1 Monat +33,46 % 3 Monate +59,07 % 1 Jahr +147,56 %

Informationen zur Okta Registered (A) Aktie

Stand: 14.10.2026, 20:33 Uhr

Es gibt 167 Mio. Okta Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,03 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,30 %.

Die Aktie von Okta Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,17 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,79 %.

Lohnt sich ein Investment in die Okta Registered (A) Aktie?

Ob die Okta Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Okta Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.