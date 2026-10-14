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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 14.10.2026

    Kursbewegung von -3,11 % bei NVIDIA am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 14.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Mit einer Performance von -3,11 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von NVIDIA nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,67 %.

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    Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -7,04 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,17 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,04 %
    1 Monat +7,27 %
    3 Monate +10,67 %
    1 Jahr +23,61 %
    Stand: 14.10.2026, 20:34 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rückschläge der NVIDIA-Aktie durch Zinssorgen und eine befürchtete KI-Überbewertung. Einige erwarten einen Fall unter die 200er-Marke und halten Short-Positionen. Dagegen stehen Hinweise auf langfristige Kursgewinne, KI-Wachstum, GPU-Nachfrage und geringe Konkurrenz. Technisch werden kurzfristige EMAs sowie die Bereiche 220–225 und 229–233 für Short-Einstiege diskutiert. Zudem wird vor Shorts nach den US-Zwischenwahlen gewarnt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,78 Bil. € wert.

    Unerwartet hohe Inflation lässt Techwerte absacken


    Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch vor allem die konjunktursensiblen Papiere der Technologiebranche deutlich belastet. Nun stehe eine Leitzinserhöhung im Oktober wieder zur Debatte, schrieb Ronald …

    Börsen Update USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -2,07 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Ab diesem Zeitpunkt könnte es an der Wall Street richtig krachen


    Noch wirkt der S&P 500 ungewöhnlich stabil. Doch der Optionsmarkt preist für Ende Oktober deutlich heftigere Schwankungen ein – und gleich mehrere Termine könnten den Ausschlag geben.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,12 %. Intel notiert im Minus, mit -3,79 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,43 %. Broadcom verliert -3,01 %

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,09 %, über 10 Jahre bei 63,52 %.

    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    NVIDIA

    -3,17 %
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    +23,61 %
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    +993,04 %
    +13.358,44 %
    +1.411.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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