NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 14.10.2026

Mit einer Performance von -3,11 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von NVIDIA nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,67 %.

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Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -7,04 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,17 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,04 % 1 Monat +7,27 % 3 Monate +10,67 % 1 Jahr +23,61 %

? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.10.2026, 20:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rückschläge der NVIDIA-Aktie durch Zinssorgen und eine befürchtete KI-Überbewertung. Einige erwarten einen Fall unter die 200er-Marke und halten Short-Positionen. Dagegen stehen Hinweise auf langfristige Kursgewinne, KI-Wachstum, GPU-Nachfrage und geringe Konkurrenz. Technisch werden kurzfristige EMAs sowie die Bereiche 220–225 und 229–233 für Short-Einstiege diskutiert. Zudem wird vor Shorts nach den US-Zwischenwahlen gewarnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,78 Bil. € wert.

Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch vor allem die konjunktursensiblen Papiere der Technologiebranche deutlich belastet. Nun stehe eine Leitzinserhöhung im Oktober wieder zur Debatte, schrieb Ronald …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Noch wirkt der S&P 500 ungewöhnlich stabil. Doch der Optionsmarkt preist für Ende Oktober deutlich heftigere Schwankungen ein – und gleich mehrere Termine könnten den Ausschlag geben.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,12 %. Intel notiert im Minus, mit -3,79 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,43 %. Broadcom verliert -3,01 %

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,09 %, über 10 Jahre bei 63,52 %.

NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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