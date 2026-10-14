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NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 14.10.2026
Kursbewegung von -3,11 % bei NVIDIA am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026
Mit einer Performance von -3,11 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von NVIDIA nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,67 %.
Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -7,04 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,17 % gewonnen.
NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,04 %
|1 Monat
|+7,27 %
|3 Monate
|+10,67 %
|1 Jahr
|+23,61 %
? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Rückschläge der NVIDIA-Aktie durch Zinssorgen und eine befürchtete KI-Überbewertung. Einige erwarten einen Fall unter die 200er-Marke und halten Short-Positionen. Dagegen stehen Hinweise auf langfristige Kursgewinne, KI-Wachstum, GPU-Nachfrage und geringe Konkurrenz. Technisch werden kurzfristige EMAs sowie die Bereiche 220–225 und 229–233 für Short-Einstiege diskutiert. Zudem wird vor Shorts nach den US-Zwischenwahlen gewarnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?
Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,12 %. Intel notiert im Minus, mit -3,79 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,43 %. Broadcom verliert -3,01 %
Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,51 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,09 %, über 10 Jahre bei 63,52 %.
NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.