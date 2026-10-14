D-Wave Quantum Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 14.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Sie fällt um -8,66 % auf 10,920€. Es bleibt ungemütlich für D-Wave Quantum: Nach einem Rückgang von -3,00 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,66 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die D-Wave Quantum Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -33,13 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die D-Wave Quantum Aktie damit -21,65 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,61 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von D-Wave Quantum -51,86 % verloren.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,65 % 1 Monat -23,61 % 3 Monate -33,13 % 1 Jahr -68,56 %

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Stand: 14.10.2026, 20:34 Uhr

Es gibt 376 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,11 Mrd. € wert.

Der Milliardenmarkt wächst, doch mehr als die Hälfte der Anbieter könnte verschwinden. Eine düstere Prognose von Gartner erschüttert die Quantenbranche. Drei beliebte Aktien stehen besonders unter Druck. Der nächste Milliardenmarkt könnte für viele …

Die Aktie von D-Wave Quantum erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 129,75 %.

Lohnt sich ein Investment in die D-Wave Quantum Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der D-Wave Quantum Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur D-Wave Quantum Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.