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Akamai Technologies Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 14.10.2026
Am 14.10.2026 ist die Akamai Technologies Aktie, bisher, um -8,48 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Akamai Technologies Aktie.
Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.
Aktueller Stand der Akamai Technologies Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 14.10.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Akamai Technologies Aktie. Sie fällt um -8,48 % auf 81,67€. Es bleibt ungemütlich für Akamai Technologies: Nach einem Rückgang von -7,65 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,48 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Akamai Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,96 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um -14,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,94 % gewonnen.
Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,57 %
|1 Monat
|-11,52 %
|3 Monate
|-24,96 %
|1 Jahr
|+28,65 %
Informationen zur Akamai Technologies Aktie
Es gibt 144 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,74 Mrd. € wert.
Börsen Update USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -2,07 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Akamai Technologies
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,67 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,41 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,36 %. Cloudflare Registered (A) verliert -5,57 %
Die Aktie von Akamai Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,89 %, über 10 Jahre bei 5,16 %.
Akamai Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob sich ein Einstieg bei der Akamai Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Akamai Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.