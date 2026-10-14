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    SoftBank Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 14.10.2026

    Am 14.10.2026 ist die SoftBank Group Aktie, bisher, um -4,75 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.

    Besonders beachtet! - SoftBank Group Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 14.10.2026
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SoftBank Group ist eine japanische Investment-Holding mit Fokus auf Technologie- und Telekommunikationsbeteiligungen (u.a. Vision Funds, Arm-Anteil). Hauptleistung: Kapital, Netzwerk, Skalierung für Tech- und KI-Unternehmen. Marktstellung: einer der größten Tech-Investoren weltweit. Wichtige Konkurrenten: Sequoia, Tiger Global, KKR, Blackstone. USP: aggressiver Kapitaleinsatz, großer globaler Deal-Flow, strategische Ökosystem-Orientierung.

    SoftBank Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.10.2026

    Bei SoftBank Group geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,75 % nach und notiert bei 29,31. Die Talfahrt der SoftBank Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,31, mit einem Minus von -4,75 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SoftBank Group Aktionäre einen Verlust von -16,36 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die SoftBank Group Aktie damit -17,74 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SoftBank Group +19,27 % gewonnen.

    SoftBank Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,74 %
    1 Monat -9,86 %
    3 Monate -16,36 %
    1 Jahr -2,07 %
    Stand: 14.10.2026, 20:35 Uhr

    Informationen zur SoftBank Group Aktie

    Es gibt 6 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,39 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SoftBank Group?

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %. Deutsche Telekom notiert im Plus, mit +0,32 %. Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,36 %. Tencent verliert -1,27 % Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,20 %.

    Die Aktie von SoftBank Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,39 %, über 10 Jahre bei 15,20 %.

    SoftBank Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der SoftBank Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SoftBank Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SoftBank Group

    -3,59 %
    -17,74 %
    -9,86 %
    -16,36 %
    -2,07 %
    +188,51 %
    +148,24 %
    +301,77 %
    +15.593,12 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624
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