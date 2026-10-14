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    Besonders beachtet!

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    Oracle Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 14.10.2026

    Kursbewegung von -8,91 % bei Oracle am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 14.10.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Die Oracle Aktie ist bisher um -8,91 % auf 116,54 gefallen. Das sind -11,40  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +3,86 % am Vortag kommt es heute bei Oracle zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -8,91 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Oracle nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +2,15 %.

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    Auf Wochensicht hat die Oracle Aktie damit -7,68 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle -28,45 % verloren.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,68 %
    1 Monat -6,33 %
    3 Monate +2,15 %
    1 Jahr -54,75 %
    Stand: 14.10.2026, 20:35 Uhr

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 353,53 Mrd. € wert.

    DAX, Greenland Mines & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,00 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Oracle?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,67 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,75 %. IBM notiert im Minus, mit -0,85 %. Microsoft verliert -1,35 % SAP notiert im Plus, mit +0,28 %.

    Die Aktie von Oracle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,24 %, über 10 Jahre bei 13,87 %.

    Oracle Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Oracle Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Oracle Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Oracle

    -8,89 %
    -9,87 %
    -8,56 %
    -0,27 %
    -55,83 %
    +13,97 %
    +37,27 %
    +238,52 %
    +6.846,36 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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