Moderna Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 14.10.2026

Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,19 % auf 201,50€ zulegen. Das sind +9,94 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 201,50€, mit einem Plus von +5,19 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +20,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,23 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +679,42 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,71 % 1 Monat +62,23 % 3 Monate +242,48 % 1 Jahr +757,48 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.10.2026, 20:36 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally, die Verteidigung der Marke von 210 US-Dollar und die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursstärke. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen sowie eine mögliche Korrektur vor einem weiteren Short-Squeeze. Die Bewertung wird im Vergleich zu BioNTech und Mercedes-Benz als hoch eingeschätzt. Als fundamentaler Termin wird die Präsentation neuer Daten beim ESMO-Kongress am 24. Oktober genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,33 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,83 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,63 %. Novavax notiert im Plus, mit +2,27 %. BioNTech legt um +0,76 % zu

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei -7,52 %.

Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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