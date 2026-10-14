🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 14.10.2026

    Am 14.10.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um +5,19 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 14.10.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,19 % auf 201,50 zulegen. Das sind +9,94  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 201,50, mit einem Plus von +5,19 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!
    Long
    203,93€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    232,76€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +20,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,23 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +679,42 %.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,71 %
    1 Monat +62,23 %
    3 Monate +242,48 %
    1 Jahr +757,48 %
    Stand: 14.10.2026, 20:36 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally, die Verteidigung der Marke von 210 US-Dollar und die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursstärke. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen sowie eine mögliche Korrektur vor einem weiteren Short-Squeeze. Die Bewertung wird im Vergleich zu BioNTech und Mercedes-Benz als hoch eingeschätzt. Als fundamentaler Termin wird die Präsentation neuer Daten beim ESMO-Kongress am 24. Oktober genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,33 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -2,07 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 07.10.-14.10.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,83 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,63 %. Novavax notiert im Plus, mit +2,27 %. BioNTech legt um +0,76 % zu

    Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei -7,52 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Moderna

    +5,40 %
    +20,71 %
    +62,23 %
    +242,48 %
    +757,48 %
    +120,16 %
    -29,19 %
    +957,07 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
    Moderna direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Moderna Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 14.10.2026 Am 14.10.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um +5,19 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     