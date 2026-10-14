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    Besonders beachtet!

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    Bitdeer Technologies Group (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 14.10.2026

    Die Bitdeer Technologies Group (A) Aktie notiert am 14.10.2026 mit -13,85 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Bitdeer Technologies Group (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 14.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Bitdeer Technologies Group (A) bietet innovative Lösungen im Bereich des Kryptowährungs-Mining und ist bekannt für seine effiziente und skalierbare Infrastruktur.

    Aktueller Stand der Bitdeer Technologies Group (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 14.10.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -13,85 % verliert die Bitdeer Technologies Group (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Bitdeer Technologies Group (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,99 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,85 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Bitdeer Technologies Group (A) damit auf -34,83 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bitdeer Technologies Group (A) Aktie damit um -25,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bitdeer Technologies Group (A) einen Rückgang von -26,30 %.

    Bitdeer Technologies Group (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -25,70 %
    1 Monat -31,40 %
    3 Monate -34,83 %
    1 Jahr -58,28 %
    Stand: 14.10.2026, 20:36 Uhr

    Informationen zur Bitdeer Technologies Group (A) Aktie

    Es gibt 243 Mio. Bitdeer Technologies Group (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd. € wert.

    Bitdeer Technologies Group (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bitdeer Technologies Group (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bitdeer Technologies Group (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Bitdeer Technologies Group (A)

    -14,20 %
    -25,70 %
    -31,40 %
    -34,83 %
    -58,28 %
    -33,98 %
    ISIN:KYG114481008WKN:A3ECU9
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    Markt Bote
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