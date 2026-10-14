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    SVEA MINING

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    ERSTES EXPLORATIONSPROGRAMM IN NORDSCHWEDEN ABGESCHLOSSEN. PROBEN AUS KALVTRÄSK UND STÖVERFORS IM LABOR, BOHRPROGRAMM IN VORBEREITUNG

    SVEA MINING - ERSTES EXPLORATIONSPROGRAMM IN NORDSCHWEDEN ABGESCHLOSSEN. PROBEN AUS KALVTRÄSK UND STÖVERFORS IM LABOR, BOHRPROGRAMM IN VORBEREITUNG
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    STOCKHOLM, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Svea Mining AB ("Svea" oder das "Unternehmen") hat die erste Phase seines Feldexplorationsprogramms an seinen beiden Projekten Kalvträsk und Stöverfors abgeschlossen, für die das Unternehmen jeweils eine Explorationsgenehmigung hält. Sämtliche Proben wurden zur Analyse an ein akkreditiertes externes Labor übergeben. Svea ist ein schwedisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf die Entdeckung und Erschließung von Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Unternehmen exploriert auf rund 7.500 Hektar im historischen Skellefteå-Bezirk für vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten (VMS) in Nordschweden.

    WARUM SILBER, KUPFER UND GOLD: WAS DIE NACHFRAGE ANTREIBT

    Die drei Metalle, auf die sich das Explorationsprogramm von Svea Mining konzentriert, waren selten strategisch wichtiger oder wirtschaftlich überzeugender. Nach Einschätzung des Unternehmens kommt das erste Feldprogramm zu einem günstigen Zeitpunkt.

    Silber: Unverzichtbar für KI und moderne Verteidigung

    Silber ist das Metall mit der höchsten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit und verzeichnet eine starke strukturelle Nachfrage durch neue Technologien. KI-Rechenzentren benötigen Silber für Kontakte und Verbinder sowie für Kühl- und Stromversorgungssysteme, die rund um die Uhr unter Volllast laufen. Auch moderne Verteidigungstechnik ist auf Silber angewiesen: von Raketensystemen und Radaranlagen bis hin zu Kommunikationstechnik und unbemannten Systemen.

    Der Silbermarkt verzeichnet seit 2021 in jedem Jahr ein Angebotsdefizit. Photovoltaikmodule, Elektrofahrzeuge, 5G-Infrastruktur, Medizinprodukte und Halbleiter zählen zu den großen Silberverbrauchern, während das Minenangebot 2026 voraussichtlich weitgehend stagnieren wird. Das Silver Institute prognostiziert für 2026 das sechste Defizit in Folge in Höhe von 46,3 Millionen Unzen. Vor diesem Hintergrund bieten die beiden Projekte von Svea Mining im Kupfer-Silber-Bezirk Skellefteå, historisch einer der produktivsten Standorte Europas für beide Metalle, eine Explorationschance zum richtigen Zeitpunkt.

    Kupfer: Rückgrat der Elektrifizierung, der KI und der europäischen Verteidigung

    Kupfer ist das unverzichtbare Metall der Elektrifizierung, und die Nachfrage zieht gleich an mehreren Fronten an. KI-Infrastruktur entwickelt sich zu einer schnell wachsenden neuen Quelle der Kupfernachfrage: Hyperscale-Rechenzentren benötigen Kupfer für Stromversorgung, Kühlkreisläufe, Verkabelung, Übertragungsleitungen und den Ausbau von Umspannwerken. J.P. Morgan schätzt, dass die jährliche Kupfernachfrage bis 2030 um 400.000 bis 900.000 Tonnen steigen könnte, sofern der Stromverbrauch von Rechenzentren jährlich um 20 % wächst.

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