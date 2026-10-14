Silver Pony kündigt strategisches Flow-Through-Angebot an

Vancouver, British Columbia / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (ehemals Carlyle Commodities Corp.) („Silver Pony“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt zu geben, die die Ausgabe von bis zu 4.347.826 Flow-Through-Aktien (jeweils eine „Flow-Through-Aktie“) zu einem Preis von 0,23 $ pro Flow-Through-Aktie umfasst, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ entspricht (das „Angebot“). Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen rechnet das Unternehmen damit, dass der Abschluss des Angebots am oder um den 23. Oktober 2026 erfolgen wird.

Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada) (das „Steuergesetz“). Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Weiterentwicklung der Exploration sowie zur Deckung verschiedener weiterer Explorationskosten auf dem Projekt Silver Pony in British Columbia verwendet, die als „kanadische Explorationsausgaben“ und „Flow-Through Critical Mineral Mining Expenditures“ (steuerlich begünstigte Flow-Through-Ausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralen) im Sinne des Steuergesetzes im Zusammenhang mit dem Projekt Silver Pony in British Columbia gelten sollen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können gemäß den Richtlinien der CSE Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 7 % in bar und 7 % in Form von Broker-Warrants anfallen. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,23 $ in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft, wie in National Instrument 45-102 – Resale of Securities festgelegt.

Keines der im Zusammenhang mit dem Angebot verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.