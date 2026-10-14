Selenskyj kritisiert Trumps Kurs im Ukraine-Krieg

LONDON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fühlt sich durch den Diesel-Deal von US-Präsident Donald Trump mit Russland und andere Schritte der US-Führung betrogen. Auf eine entsprechende Frage des britischen Moderatoren Piers Morgan antwortete Selenskyj während seines Besuchs in London: "In der Tat, ja, unter uns gesagt." Zu den Handlungen von Trump sagte er, das sei "nicht die richtige Seite der Geschichte".

Morgan schloss in seine Frage auch Trumps Behauptung ein, dass ein Energie-Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine vereinbart worden sei. Dem seien russische Bombardements auf ukrainische Energieanlagen gefolgt. Selenskyj sagte, die Lage sei komplizierter als seine Emotionen, es gehe nicht nur um ihn. "Unser Land muss überleben", sagte er.