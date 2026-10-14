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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie weiter abwärts - -4,32 % - 14.10.2026

    Kursbewegung von -4,32 % bei SILTRONIC AG am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie weiter abwärts - -4,32 % - 14.10.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    Aktueller Stand der SILTRONIC AG Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 14.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Sie fällt um -4,32 % auf 70,88. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,88, mit einem Minus von -4,32 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SILTRONIC AG abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -23,92 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -15,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +44,51 %.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,10 % im Plus-Minus-Bereich. SILTRONIC AG entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,00 %
    1 Monat -4,31 %
    3 Monate -23,92 %
    1 Jahr +27,01 %
    Stand: 14.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,34 Mrd.EUR € wert.

    Börse heute: OHB steigt fast 9 % – PNE bricht um knapp 12 % ein


    Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der SDAX führt die Indizes an, der US 500 verliert deutlich. Bei den Einzelwerten glänzt OHB, während PNE stark nachgibt.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 14.10. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,13 %.

    Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,54 %, über 10 Jahre bei 12,60 %.

    SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -3,45 %
    -14,55 %
    -3,52 %
    -24,06 %
    +28,21 %
    -13,46 %
    -47,38 %
    +201,53 %
    +84,24 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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