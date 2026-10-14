US-Techwerte leiden unter Zinssorgen - Coreweave knickt ein

Auslöser das Kursrutsches zur Wochenmitte waren stärker als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise im September. Anleger fürchten nun, dass die US-Notenbank die Leitzinsen zur Bekämpfung der Teuerung früher und öfter als bislang gedacht anheben muss.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor sinkenden Bewertungen und höheren Finanzierungskosten hat am Mittwoch die jüngste Talfahrt der US-Technologiewerte beschleunigt. Der Branchenindex Nasdaq 100 sackte auf das Niveau von Ende September ab und büßte zuletzt 2,2 Prozent auf 29.896 Punkte ein. Das Börsenbarometer hatte erst am Dienstag letzter Woche ein Rekordhoch erreicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Höhere Zinsen aber können Technologiewerten in vielerlei Hinsicht schaden. So trifft die mit einer strafferen Geldpolitik verbundene Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivitäten die konjunktursensiblen Tech-Unternehmen besonders.

Des weiteren bedeuten höhere Zinsen, dass die in Zukunft erwarteten Gewinne der Unternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind. Dies belastet die Technologiebranche besonders, weil sie die Hoffnung auf besonders hohe, zukünftige Erträge geweckt hat. In der Folge besteht die Gefahr, dass viel Luft aus der Bewertung der Aktien entweichen kann.

Ferner verteuern sich mit höheren Zinsen die Refinanzierungskosten der Unternehmen. Diesem Aspekt wurde bis zuletzt eher weniger Aufmerksamkeit gewidmet, da man am Markt der Auffassung war, dass die großen Tech-Unternehmen keine bedeutenden Finanzierungsschwierigkeiten haben.

Allerdings blicken die Anleger mittlerweile differenzierter auf das Thema, denn der weltweite Wettbewerb um Finanzmittel hat zuletzt stark an Fahrt aufgenommen. So buhlen Tech-Unternehmen um Geld, um ihre erheblichen Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) finanzieren zu können, während sich Staaten am Anleihenmarkt immer weiter verschulden.

In diesem Umfeld zogen Anleger zur Wochenmitte bei Coreweave die Reißleine. Die Anleihen des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren auf ein Niveau abgesackt, das in der Regel auf finanzielle Schwierigkeiten hindeutet.

Die Aktien von Coreweave sackten um fast 16 Prozent auf 65,55 US-Dollar ab und fielen auf das Niveau von Ende Juli zurück. Damit waren sie das Schlusslicht im Nasdaq 100.

Coreweave ist mit seinen KI-Cloud-Diensten in einem Umfeld unterwegs, in dem sich große und sehr finanzkräftige, sogenannte Hyperscaler wie Amazon , Alphabet und Microsoft tummeln. Entsprechen skeptisch äußerte sich Analyst Gil Luria von D.A. Davidson zu den Finanzierungsrisiken, denen sich Coreweave gegenübersieht: "Die Aufnahme von Krediten zu sehr hohen Zinssätzen, um Rechenzentren zu errichten, die außerhalb der Hyperscaler zunehmend zu einer Massenware werden, könnte sich letztendlich als keine gute Investition erweisen. Je mehr Fremdkapital wir für den Bau von Rechenzentren einsetzen, desto mehr Risiko bringen wir in das System ein."

Der Vorstandsvorsitzende von Coreweave, Mike Intrator, sagte, der Markt verhalte sich "irrational", und er habe weiterhin Vertrauen in das Geschäftsmodell seines Unternehmens. Der Auftragsbestand sei groß genug, um die Verbindlichkeiten mehr als abzudecken.

Derweil wurden auch die Papiere von Amazon, Alphabet und Microsoft von dem allgemeinen Sog erfasst. Sie fielen um jeweils rund zwei Prozent und schlugen sich damit noch etwas besser als der Gesamtmarkt./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 227,6 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 21:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 624,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +20,29 %/+33,89 % bedeutet.



