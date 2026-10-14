Aktien mit extremer Performance im US 30 am 14.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Zinssorgen und mögliche Kursrückgänge bis unter 200 sowie um Short-Positionen und charttechnische Marken. Zugleich wird diskutiert, ob Nvidia wegen KI-Euphorie überbewertet ist oder durch die Leistungsfähigkeit seiner GPUs, Cloud-Nachfrage und frühe KI-Anwendungen fundamental weiter wachsen kann.