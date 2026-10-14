Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 14.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Merck & Co
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 2
Performance 1M: +5,21 %
Performance 1M: +5,21 %
Amgen
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 3
Performance 1M: +16,58 %
Performance 1M: +16,58 %
Walmart
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 4
Performance 1M: +11,64 %
Performance 1M: +11,64 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 5
Performance 1M: +6,33 %
Performance 1M: +6,33 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Zinssorgen und mögliche Kursrückgänge bis unter 200 sowie um Short-Positionen und charttechnische Marken. Zugleich wird diskutiert, ob Nvidia wegen KI-Euphorie überbewertet ist oder durch die Leistungsfähigkeit seiner GPUs, Cloud-Nachfrage und frühe KI-Anwendungen fundamental weiter wachsen kann.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 6
Performance 1M: -4,31 %
Performance 1M: -4,31 %
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