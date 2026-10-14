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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    192,44€
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    0,20
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    Blatt
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    196,31€
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,55 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -10,95 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,87 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,95 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf des vorherigen Kursanstiegs und den Druck auf Neocloud-Aktien. Einige nutzen den Rückgang zum Nachkauf und setzen mit einem Call auf eine Erholung innerhalb von bis zu sechs Monaten. Als möglicher Impuls gelten die kommenden Zahlen; außerdem wird eine angekündigte Rechenkapazitätsvereinbarung in Rotterdam diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -8,09 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,09 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -7,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,75 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,48 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -7,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,25 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,35 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -6,70 %
    Platz 6
    Performance 1M: +11,78 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,70 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -6,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,70 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,12 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -6,05 %
    Platz 8
    Performance 1M: +13,46 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,05 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,67 %
    Platz 9
    Performance 1M: +18,78 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,67 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,98 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,37 %
    Platz 11
    Performance 1M: +63,12 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,37 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally, die Verteidigung der Marke von 210 US-Dollar und die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursstärke. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen sowie eine mögliche Korrektur vor einem weiteren Short-Squeeze. Die Bewertung wird im Vergleich zu BioNTech und Mercedes-Benz als hoch eingeschätzt. Als fundamentaler Termin wird die Präsentation neuer Daten beim ESMO-Kongress am 24. Oktober genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Teradyne
    Tagesperformance: -5,23 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,15 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,23 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -5,17 %
    Platz 13
    Performance 1M: +2,31 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,17 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -5,02 %
    Platz 14
    Performance 1M: -6,89 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -4,78 %
    Platz 15
    Performance 1M: +17,12 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,78 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erwarteten langfristigen Bedarf an Cybersecurity und Palo Altos breite Produktpalette als mögliche Wachstumstreiber. Anleger berichten von starken Kursgewinnen und wägen weiteres Halten gegen eine als hoch empfundene Bewertung beziehungsweise ein mögliches sehr hohes KGV ab; auch der Vergleich mit anderen IT-Sicherheitsaktien spielt eine Rolle.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Lam Research
    Tagesperformance: -4,72 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,20 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,72 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,16 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 18
    Performance 1M: +10,36 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 19
    Performance 1M: +16,58 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 20
    Performance 1M: +11,64 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 21
    Performance 1M: +0,24 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,83 %
    Platz 22
    Performance 1M: -11,07 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,83 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 23
    Performance 1M: -1,99 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    Costco Wholesale
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 24
    Performance 1M: +11,53 %
    Chart Costco Wholesale
    ISIN: US22160K1051
    WKN: 888351
    Die Costco Wholesale Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 25
    Performance 1M: +5,16 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 26
    Performance 1M: +9,04 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 27
    Performance 1M: +3,62 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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