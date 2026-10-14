Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -10,95 %
Performance 1M: -12,87 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,09 %
Performance 1M: +4,96 %
Tagesperformance: -7,48 %
Performance 1M: -0,75 %
Tagesperformance: -7,35 %
Performance 1M: +13,25 %
Tagesperformance: -6,70 %
Performance 1M: +11,78 %
Tagesperformance: -6,12 %
Performance 1M: -5,70 %
Tagesperformance: -6,05 %
Performance 1M: +13,46 %
Tagesperformance: -5,67 %
Performance 1M: +18,78 %
Tagesperformance: -5,46 %
Performance 1M: +6,98 %
Tagesperformance: +5,37 %
Performance 1M: +63,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,23 %
Performance 1M: +1,15 %
Tagesperformance: -5,17 %
Performance 1M: +2,31 %
Tagesperformance: -5,02 %
Performance 1M: -6,89 %
Tagesperformance: -4,78 %
Performance 1M: +17,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,72 %
Performance 1M: +3,20 %
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: +3,16 %
Tagesperformance: +3,94 %
Performance 1M: +10,36 %
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +16,58 %
Tagesperformance: +3,60 %
Performance 1M: +11,64 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: +0,24 %
Tagesperformance: +2,83 %
Performance 1M: -11,07 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: -1,99 %
Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: +11,53 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: +5,16 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: +9,04 %
Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: +3,62 %