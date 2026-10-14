Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 14.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -26,20 %
Tagesperformance: -26,20 %
Platz 1
Performance 1M: -32,77 %
Performance 1M: -32,77 %
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Präsentiert von
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -10,90 %
Tagesperformance: -10,90 %
Platz 2
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
CIENA
Tagesperformance: -9,59 %
Tagesperformance: -9,59 %
Platz 3
Performance 1M: +10,86 %
Performance 1M: +10,86 %
Oracle
Tagesperformance: -8,41 %
Tagesperformance: -8,41 %
Platz 4
Performance 1M: -9,34 %
Performance 1M: -9,34 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -8,40 %
Tagesperformance: -8,40 %
Platz 5
Performance 1M: -6,34 %
Performance 1M: -6,34 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -8,35 %
Tagesperformance: -8,35 %
Platz 6
Performance 1M: -12,18 %
Performance 1M: -12,18 %
Coherent
Tagesperformance: -8,21 %
Tagesperformance: -8,21 %
Platz 7
Performance 1M: -9,87 %
Performance 1M: -9,87 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,91 %
Tagesperformance: -7,91 %
Platz 8
Performance 1M: +4,96 %
Performance 1M: +4,96 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -7,90 %
Tagesperformance: -7,90 %
Platz 9
Performance 1M: +8,86 %
Performance 1M: +8,86 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -7,39 %
Tagesperformance: -7,39 %
Platz 10
Performance 1M: -4,20 %
Performance 1M: -4,20 %
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 8 Prozent, teils im Zusammenhang mit einem schwachen Nasdaq-Umfeld. Charttechnisch wird ein erneuter Test des unteren Trendkanals für möglich gehalten. Als Risiken gelten das offene Exportkontrollverfahren, hohe Lagerbestände, schwacher Cashflow und niedrige Margen; andere sehen die Bestände durch starkes Umsatzwachstum und KI-Aufträge begründet. Der Rückgang allein gilt nicht als überzeugende Bewertungschance.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Jabil
Tagesperformance: -7,03 %
Tagesperformance: -7,03 %
Platz 11
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -6,66 %
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 12
Performance 1M: +11,53 %
Performance 1M: +11,53 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,42 %
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 13
Performance 1M: -7,36 %
Performance 1M: -7,36 %
NetApp
Tagesperformance: -6,32 %
Tagesperformance: -6,32 %
Platz 14
Performance 1M: +16,38 %
Performance 1M: +16,38 %
Vistra
Tagesperformance: -6,21 %
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 15
Performance 1M: +6,62 %
Performance 1M: +6,62 %
GE Vernova
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 16
Performance 1M: +3,74 %
Performance 1M: +3,74 %
Moderna
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 17
Performance 1M: +63,12 %
Performance 1M: +63,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally, die Verteidigung der Marke von 210 US-Dollar und die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursstärke. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen sowie eine mögliche Korrektur vor einem weiteren Short-Squeeze. Die Bewertung wird im Vergleich zu BioNTech und Mercedes-Benz als hoch eingeschätzt. Als fundamentaler Termin wird die Präsentation neuer Daten beim ESMO-Kongress am 24. Oktober genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,52 %
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 18
Performance 1M: +18,78 %
Performance 1M: +18,78 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,25 %
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 19
Performance 1M: +6,98 %
Performance 1M: +6,98 %
NRG Energy
Tagesperformance: -5,19 %
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 20
Performance 1M: -8,00 %
Performance 1M: -8,00 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 21
Performance 1M: +2,31 %
Performance 1M: +2,31 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 22
Performance 1M: -4,08 %
Performance 1M: -4,08 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +4,80 %
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 23
Performance 1M: +7,68 %
Performance 1M: +7,68 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 24
Performance 1M: +10,20 %
Performance 1M: +10,20 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 25
Performance 1M: +5,97 %
Performance 1M: +5,97 %
Merck & Co
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 26
Performance 1M: +5,21 %
Performance 1M: +5,21 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 27
Performance 1M: +12,05 %
Performance 1M: +12,05 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 28
Performance 1M: +13,19 %
Performance 1M: +13,19 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 29
Performance 1M: +6,19 %
Performance 1M: +6,19 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 30
Performance 1M: -0,66 %
Performance 1M: -0,66 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 31
Performance 1M: +10,36 %
Performance 1M: +10,36 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 32
Performance 1M: +3,16 %
Performance 1M: +3,16 %
Amgen
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 33
Performance 1M: +16,58 %
Performance 1M: +16,58 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 34
Performance 1M: +6,61 %
Performance 1M: +6,61 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 35
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
Walmart
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 36
Performance 1M: +11,64 %
Performance 1M: +11,64 %
AbbVie
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 37
Performance 1M: +14,47 %
Performance 1M: +14,47 %
Hormel Foods
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 38
Performance 1M: -1,11 %
Performance 1M: -1,11 %
Pfizer
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 39
Performance 1M: +9,23 %
Performance 1M: +9,23 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 40
Performance 1M: +14,81 %
Performance 1M: +14,81 %
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