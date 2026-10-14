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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 14.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 14.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -26,20 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -10,90 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,62 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,90 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -9,59 %
    Platz 3
    Performance 1M: +10,86 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,59 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -8,41 %
    Platz 4
    Performance 1M: -9,34 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,41 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -8,40 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,34 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,40 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -8,35 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,18 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,35 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -8,21 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,87 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,21 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -7,91 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,91 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -7,90 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,86 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,90 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -7,39 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,20 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,39 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 8 Prozent, teils im Zusammenhang mit einem schwachen Nasdaq-Umfeld. Charttechnisch wird ein erneuter Test des unteren Trendkanals für möglich gehalten. Als Risiken gelten das offene Exportkontrollverfahren, hohe Lagerbestände, schwacher Cashflow und niedrige Margen; andere sehen die Bestände durch starkes Umsatzwachstum und KI-Aufträge begründet. Der Rückgang allein gilt nicht als überzeugende Bewertungschance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Jabil
    Tagesperformance: -7,03 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,36 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,03 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -6,66 %
    Platz 12
    Performance 1M: +11,53 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,66 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,42 %
    Platz 13
    Performance 1M: -7,36 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,42 %.

    NetApp
    Tagesperformance: -6,32 %
    Platz 14
    Performance 1M: +16,38 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,32 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -6,21 %
    Platz 15
    Performance 1M: +6,62 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,21 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -5,91 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,74 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,91 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,63 %
    Platz 17
    Performance 1M: +63,12 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,63 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally, die Verteidigung der Marke von 210 US-Dollar und die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursstärke. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen sowie eine mögliche Korrektur vor einem weiteren Short-Squeeze. Die Bewertung wird im Vergleich zu BioNTech und Mercedes-Benz als hoch eingeschätzt. Als fundamentaler Termin wird die Präsentation neuer Daten beim ESMO-Kongress am 24. Oktober genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,52 %
    Platz 18
    Performance 1M: +18,78 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,52 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -5,25 %
    Platz 19
    Performance 1M: +6,98 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,25 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -5,19 %
    Platz 20
    Performance 1M: -8,00 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,19 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -5,11 %
    Platz 21
    Performance 1M: +2,31 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,11 %.

    Bristol-Myers Squibb
    Tagesperformance: +4,83 %
    Platz 22
    Performance 1M: -4,08 %
    Chart Bristol-Myers Squibb
    ISIN: US1101221083
    WKN: 850501
    Die Bristol-Myers Squibb Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,83 %.

    Unitedhealth Group
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,68 %
    Chart Unitedhealth Group
    ISIN: US91324P1021
    WKN: 869561
    Die Unitedhealth Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: +4,39 %
    Platz 24
    Performance 1M: +10,20 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,39 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: +4,31 %
    Platz 25
    Performance 1M: +5,97 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,31 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 26
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: +4,19 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,05 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,19 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 28
    Performance 1M: +13,19 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: +4,16 %
    Platz 29
    Performance 1M: +6,19 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,16 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 30
    Performance 1M: -0,66 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 31
    Performance 1M: +10,36 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,90 %
    Platz 32
    Performance 1M: +3,16 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,90 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +3,88 %
    Platz 33
    Performance 1M: +16,58 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    The Cigna Group
    Tagesperformance: +3,68 %
    Platz 34
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart The Cigna Group
    ISIN: US1255231003
    WKN: A2PA9L
    Die The Cigna Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,68 %.

    Lockheed Martin
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 35
    Performance 1M: +2,90 %
    Chart Lockheed Martin
    ISIN: US5398301094
    WKN: 894648
    Die Lockheed Martin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 36
    Performance 1M: +11,64 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    AbbVie
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 37
    Performance 1M: +14,47 %
    Chart AbbVie
    ISIN: US00287Y1091
    WKN: A1J84E
    Die AbbVie Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    Hormel Foods
    Tagesperformance: +3,57 %
    Platz 38
    Performance 1M: -1,11 %
    Chart Hormel Foods
    ISIN: US4404521001
    WKN: 850875
    Die Hormel Foods Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

    Pfizer
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 39
    Performance 1M: +9,23 %
    Chart Pfizer
    ISIN: US7170811035
    WKN: 852009
    Die Pfizer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    HCA Healthcare
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 40
    Performance 1M: +14,81 %
    Chart HCA Healthcare
    ISIN: US40412C1018
    WKN: A1JFMW
    Die HCA Healthcare Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 14.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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