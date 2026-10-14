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    AWSX der Telegram-Trader.de

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    Almonty Industries: Aktie vor wichtiger Chart-Unterstützungszone

    Almonty Industries steht vor einer spannenden charttechnischen Phase.

    AWSX der Telegram-Trader.de - Almonty Industries: Aktie vor wichtiger Chart-Unterstützungszone

    Almonty Industries steht vor einer spannenden charttechnischen Phase. Die Aktie nähert sich einem Unterstützungsbereich, an dem sich zeigen könnte, ob der jüngste Rücksetzer lediglich eine Korrektur innerhalb des übergeordneten Trends darstellt oder ob weiterer Verkaufsdruck aufkommt.

    Fundamental bleibt die Entwicklung der Sangdong-Wolframmine in Südkorea der wichtigste Faktor. Nach dem Produktionsstart im Sommer wurde die erste Phase im September für den kommerziellen Betrieb zertifiziert. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie schnell Almonty die Produktion hochfahren und die operative Entwicklung in Umsatz und Ergebnis umsetzen kann.

    Auch die Versorgungssituation bei Wolfram bleibt strategisch interessant. Das Metall wird unter anderem in der Verteidigungsindustrie und bei Hochtechnologieanwendungen benötigt. Almonty will die westliche Versorgung unabhängiger von China machen und baut dafür seine Produktionsbasis weiter aus.

    Der nächste wichtige Termin: Am 19. Oktober veranstaltet Almonty einen Investorentag. Das Management will über den Wolframmarkt, die Preisentwicklung und den Stand der einzelnen Minenprojekte informieren. Besonders interessant dürften konkrete Angaben zum Hochlauf von Sangdong, zur weiteren Entwicklung der zweiten Ausbaustufe und zur Finanzierung des Wachstums sein.

    Zum Chart

     

    Fazit: Die Aktie hält sich planmäßig an meine letzte Analyse. Sie durchbrach die wichtige Chartunterstützung im Bereich von 10,80 Dollar und machte sich auf den Weg zur 16 Prozent tiefer liegenden Unterstützungszone bei knapp 9 Dollar. Diese Zone wird demnächst erreicht, und es könnte eine technische Reaktion erfolgen. Diese wird nicht zwingend morgen passieren, aber in den nächsten Tagen könnte sich hier eine Gegenbewegung andeuten. Dies wäre das positive Szenario.

    Sollte die Aktie weiterhin Schwäche zeigen und einen Tagesschluss unter 8,90 Dollar realisieren, müsste mit weiteren Abgaben in den Bereich von 8 Dollar gerechnet werden. Der Investorentag könnte neue Impulse liefern – entscheidend sind dabei belastbare Aussagen zur Produktion und zur wirtschaftlichen Entwicklung, nicht allein die strategischen Perspektiven des Wolframmarktes.

     

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