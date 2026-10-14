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    Besonders beachtet!

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    Unitedhealth Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,13 % - 14.10.2026

    Am 14.10.2026 ist die Unitedhealth Group Aktie, bisher, um +5,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Unitedhealth Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,13 % - 14.10.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.

    Unitedhealth Group Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 14.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Unitedhealth Group. Sie steigt um +5,13 % auf 354,70. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Unitedhealth Group Aktie. Nach einem Plus von +4,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 354,70. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Anstieg bei Unitedhealth Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,36 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Unitedhealth Group Aktie damit ein Gewinn von +5,23 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Unitedhealth Group einen Anstieg von +25,02 %.

    Während Unitedhealth Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %.

    Unitedhealth Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,23 %
    1 Monat +7,68 %
    3 Monate -6,36 %
    1 Jahr +14,05 %
    Stand: 14.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 898 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 318,11 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 14.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US 500.

    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 14.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im US 30.

    Börsen Update USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -2,07 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,66 %. Humana notiert im Plus, mit +2,13 %. Centene notiert im Plus, mit +2,10 %.

    Die Aktie von Unitedhealth Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,31 %, über 10 Jahre bei 10,90 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Unitedhealth Group Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Unitedhealth Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Unitedhealth Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Unitedhealth Group

    +4,65 %
    +6,10 %
    +8,57 %
    -5,59 %
    +14,98 %
    -30,55 %
    +1,55 %
    +193,53 %
    +2.399,82 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561
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