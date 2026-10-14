Frei und Klüssendorf betonen trotz Streits Teamgeist

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf haben sich trotz des koalitionsinternen Streits um den Umgang mit der zurückgetretenen Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und die Pläne zur Rentenreform bemüht, nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. "Mein Vertrauen ist nicht beschädigt", sagte Frei (CDU) am Abend in der ARD-Talksendung "Maischberger" auf eine entsprechende Frage der Moderatorin zur Lage zwischen Union und SPD.

Es gebe "sehr viele, sehr gute belastbare persönliche Beziehungen zwischen SPD und Union", sagte Frei. Zudem gehe es auch um "eine Frage der Vernunft und der Professionalität". So habe man kürzlich im Koalitionsausschuss sehr offen und ehrlich auch die Problempunkte angesprochen, "ohne dass es in irgendeiner Weise verletzend gewesen wäre".