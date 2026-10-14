🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die usbekische Hospitality-Gruppe TEG schließt Unternehmenszusammenschluss in den USA ab

    Dieser historische Meilenstein versetzt TEG in die Lage, vom rasant wachsenden Tourismusmarkt Usbekistans zu profitieren und seine Wachstumspläne umzusetzen

    NEW YORK, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TEG SPV LLC („TEG"), ein führendes, in Usbekistan ansässiges integriertes Unternehmen im Bereich Gastgewerbe, Tourismus und Veranstaltungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines Unternehmenszusammenschlusses mit StageWise Strategies Corp. („STWI") bekannt und gründet damit das erste in den USA gehandelte Unternehmen aus Usbekistan.

    TEG Overseas, Inc.

    Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Aktientauschvereinbarung, durch die TEG zum operativen Kernunternehmen der fusionierten Aktiengesellschaft wurde. Das Unternehmen wird unter dem Namen TEG Overseas, Inc. firmieren und seine Stammaktien werden an den OTC-Märkten gehandelt.

    Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von TEG und versetzt das Unternehmen in die Lage, von starken langfristigen Trends zu profitieren, die die Region prägen, darunter steigende Besucherzahlen im internationalen Tourismus, zunehmende Geschäftsreisen sowie anhaltende Investitionen in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Usbekistans.

    Mit seiner fundierten Expertise in der Tourismusbranche besitzt und betreibt TEG ein Portfolio und ein Ökosystem aus erstklassigen Hotel- und Veranstaltungsobjekten in Usbekistan, darunter das Hilton Tashkent City, das Wyndham Bukhara und das Central Asian Expocenter (CAEx), eines der größten und modernsten Full-Service-Kongresszentren Zentralasiens für Ausstellungen und Veranstaltungen. Das Portfolio erzielte 2025 einen Umsatz von 42,9 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 14,4 Millionen US-Dollar, was gegenüber 2024 einem Anstieg von 22 % bzw. 215 % entspricht.

    „Mit einem bewährten Portfolio hochwertiger Objekte, Beziehungen zu führenden internationalen Hotelmarken und einer klaren Wachstumsstrategie ist TEG gut für die nächste Entwicklungsphase positioniert, von der wir erwarten, dass sie die geschäftlichen Ambitionen von TEG auf ein neues Niveau heben und gleichzeitig die nationale Identität sowie die Wettbewerbsfähigkeit Usbekistans im Tourismussektor stärken wird", sagte Anita Mendiratta, Vorstandsvorsitzende von TEG. „Der Börsengang von TEG erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die gesamte Tourismuswirtschaft Usbekistans, da starkes Wirtschaftswachstum und eine ehrgeizige nationale Entwicklungsagenda dazu beitragen, das Land als eines der attraktivsten und einladendsten Reise- und Geschäftsreiseziele Zentralasiens zu etablieren."

    Seite 1 von 4 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die usbekische Hospitality-Gruppe TEG schließt Unternehmenszusammenschluss in den USA ab Dieser historische Meilenstein versetzt TEG in die Lage, vom rasant wachsenden Tourismusmarkt Usbekistans zu profitieren und seine Wachstumspläne umzusetzen NEW YORK, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ - TEG SPV LLC („TEG"), ein führendes, in Usbekistan …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     