Die usbekische Hospitality-Gruppe TEG schließt Unternehmenszusammenschluss in den USA ab

NEW YORK, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TEG SPV LLC („TEG"), ein führendes, in Usbekistan ansässiges integriertes Unternehmen im Bereich Gastgewerbe, Tourismus und Veranstaltungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines Unternehmenszusammenschlusses mit StageWise Strategies Corp. („STWI") bekannt und gründet damit das erste in den USA gehandelte Unternehmen aus Usbekistan.

Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Aktientauschvereinbarung, durch die TEG zum operativen Kernunternehmen der fusionierten Aktiengesellschaft wurde. Das Unternehmen wird unter dem Namen TEG Overseas, Inc. firmieren und seine Stammaktien werden an den OTC-Märkten gehandelt.

Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von TEG und versetzt das Unternehmen in die Lage, von starken langfristigen Trends zu profitieren, die die Region prägen, darunter steigende Besucherzahlen im internationalen Tourismus, zunehmende Geschäftsreisen sowie anhaltende Investitionen in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Usbekistans.

Mit seiner fundierten Expertise in der Tourismusbranche besitzt und betreibt TEG ein Portfolio und ein Ökosystem aus erstklassigen Hotel- und Veranstaltungsobjekten in Usbekistan, darunter das Hilton Tashkent City, das Wyndham Bukhara und das Central Asian Expocenter (CAEx), eines der größten und modernsten Full-Service-Kongresszentren Zentralasiens für Ausstellungen und Veranstaltungen. Das Portfolio erzielte 2025 einen Umsatz von 42,9 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 14,4 Millionen US-Dollar, was gegenüber 2024 einem Anstieg von 22 % bzw. 215 % entspricht.

„Mit einem bewährten Portfolio hochwertiger Objekte, Beziehungen zu führenden internationalen Hotelmarken und einer klaren Wachstumsstrategie ist TEG gut für die nächste Entwicklungsphase positioniert, von der wir erwarten, dass sie die geschäftlichen Ambitionen von TEG auf ein neues Niveau heben und gleichzeitig die nationale Identität sowie die Wettbewerbsfähigkeit Usbekistans im Tourismussektor stärken wird", sagte Anita Mendiratta, Vorstandsvorsitzende von TEG. „Der Börsengang von TEG erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die gesamte Tourismuswirtschaft Usbekistans, da starkes Wirtschaftswachstum und eine ehrgeizige nationale Entwicklungsagenda dazu beitragen, das Land als eines der attraktivsten und einladendsten Reise- und Geschäftsreiseziele Zentralasiens zu etablieren."