TEG macht den US-Deal perfekt: Usbekische Gruppe schließt Zusammenschluss ab
Fusion als Wachstumsmotor: TEG Overseas will über den US-Kapitalmarkt sein Hotel- und Veranstaltungsportfolio im boomenden Tourismusmarkt Usbekistans ausbauen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TEG hat den Unternehmenszusammenschluss mit StageWise Strategies abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen heißt TEG Overseas, Inc.; seine Stammaktien werden an den OTC-Märkten gehandelt.
- TEG betreibt ein Portfolio aus Hotels und Veranstaltungsstätten in Usbekistan, darunter das Hilton Tashkent City, das Wyndham Bukhara und das Kongresszentrum CAEx.
- Das Portfolio erzielte 2025 einen Umsatz von 42,9 Mio. US-Dollar und einen Nettogewinn von 14,4 Mio. US-Dollar – Zuwächse von 22 % beziehungsweise 215 % gegenüber 2024.
- Usbekistan empfing 2025 rund 11,7 Mio. ausländische Touristen, knapp 47 % mehr als im Vorjahr. Die UNWTO zählte das Land im ersten Quartal 2026 zu den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten für internationale Ankünfte.
- TEG will den Zugang zu US-Kapitalmärkten nutzen, um Akquisitionen zu finanzieren und sein Hotel- und MICE-Portfolio auszubauen.
- TEG gehört zur AKFA-Gruppe mit 38.000 Beschäftigten und profitiert laut Mitteilung von deren Geschäftsbeziehungen, Entwicklungs- und Baukompetenzen sowie Skaleneffekten.
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