🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    TEG macht den US-Deal perfekt: Usbekische Gruppe schließt Zusammenschluss ab

    Fusion als Wachstumsmotor: TEG Overseas will über den US-Kapitalmarkt sein Hotel- und Veranstaltungsportfolio im boomenden Tourismusmarkt Usbekistans ausbauen.

    TEG macht den US-Deal perfekt: Usbekische Gruppe schließt Zusammenschluss ab
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • TEG hat den Unternehmenszusammenschluss mit StageWise Strategies abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen heißt TEG Overseas, Inc.; seine Stammaktien werden an den OTC-Märkten gehandelt.
    • TEG betreibt ein Portfolio aus Hotels und Veranstaltungsstätten in Usbekistan, darunter das Hilton Tashkent City, das Wyndham Bukhara und das Kongresszentrum CAEx.
    • Das Portfolio erzielte 2025 einen Umsatz von 42,9 Mio. US-Dollar und einen Nettogewinn von 14,4 Mio. US-Dollar – Zuwächse von 22 % beziehungsweise 215 % gegenüber 2024.
    • Usbekistan empfing 2025 rund 11,7 Mio. ausländische Touristen, knapp 47 % mehr als im Vorjahr. Die UNWTO zählte das Land im ersten Quartal 2026 zu den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten für internationale Ankünfte.
    • TEG will den Zugang zu US-Kapitalmärkten nutzen, um Akquisitionen zu finanzieren und sein Hotel- und MICE-Portfolio auszubauen.
    • TEG gehört zur AKFA-Gruppe mit 38.000 Beschäftigten und profitiert laut Mitteilung von deren Geschäftsbeziehungen, Entwicklungs- und Baukompetenzen sowie Skaleneffekten.



    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    TEG macht den US-Deal perfekt: Usbekische Gruppe schließt Zusammenschluss ab Fusion als Wachstumsmotor: TEG Overseas will über den US-Kapitalmarkt sein Hotel- und Veranstaltungsportfolio im boomenden Tourismusmarkt Usbekistans ausbauen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     