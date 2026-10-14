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    US-Militär

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    Schiff mit Iran-Verbindungen zerstört

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär zerstörte ein Schiff mit Iran-Bezug
    • Schiff nahm im Golf von Oman US-Marine ins Visier
    • Besatzung wurde vor Angriff in Sicherheit gebracht
    US-Militär - Schiff mit Iran-Verbindungen zerstört
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein Schiff mit Iran-Verbindungen zerstört. Vergangene Woche hätten US-Streitkräfte das Schiff angegriffen, da es im Golf von Oman auf einer Aufklärungsmission gewesen sei und Schiffe der US-Marine ins Visier genommen habe, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Besatzung des Schiffs sei vor dem Angriff in Sicherheit gebracht worden.

    Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran verlief die Schifffahrt in der Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Nach Kriegsbeginn brachte der Iran den Schiffsverkehr mit Drohungen und Angriffen fast zum Erliegen. Auch das US-Militär attackierte wiederholt zivile iranische Schiffe./ngu/DP/he






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