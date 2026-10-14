🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    ROUNDUP/BVB wacht zu spät auf

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    0:1 bei Bodö/Glimt

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund verliert bei Bodö/Glimt mit 0:1
    • Fünf Wechsel lassen Dortmund zunächst harmlos wirken
    • Späte Wechsel beleben den BVB, doch der Ausgleich fehlt
    ROUNDUP/BVB wacht zu spät auf - 0:1 bei Bodö/Glimt
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BODÖ (dpa-AFX) - Auch Borussia Dortmund ist beim Favoritenschreck FK Bodö/Glimt gestrauchelt und hat in der Champions League im Norden Norwegens wertvolle Punkte liegengelassen. Beim 0:1 (0:0) wachte das Team von Trainer Niko Kovac zu spät auf und kassierte die erste Saisonniederlage überhaupt in einem Pflichtspiel. "Das war deutlich zu wenig. Heute hat in vielen Bereichen die Intensität gefehlt", sagte Nationalverteidiger Waldemar Anton bei DAZN.

    BVB-Coach Kovac, der am Tag zuvor seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, dürfte auch seine Personalentscheidungen im Nachhinein bereut haben. Die personellen Korrekturen kamen nach Fredrik Sjövolds Siegtreffer (52. Minute) zu spät. Nach dem 3:2 zum Auftakt der Champions-League-Ligaphase gegen den FC Villarreal blieb der Fußball-Bundesligist damit diesmal punktlos.

    80 Kilometer nördlich des Polarkreises blieben den Westfalen befürchtete extreme Wetterbedingungen erspart. Temperaturen um die neun Grad, kein Regen und kein eisiger Wind wie noch am Tag zuvor stellten keine große Herausforderung dar. Wohl aber der Kunstrasenplatz. "Ich glaube schon, dass kleinere Spieler darauf besser zurechtkommen", sagte Kovac bei DAZN.

    Fünffach-Rotation beim BVB

    Deshalb rotierten unter anderem Fábio Silva für Serhou Guirassy und Samuele Inacio für Nathan Nwaneri in die Startelf. Inacio spielte damit erstmals seit seiner Roten Karte am ersten Bundesliga-Spieltag gegen den Hamburger SV vor sechseinhalb Wochen wieder von Beginn an.

    "Für müssen den Ball flach halten", forderte Kovac. Doch das bessere Kurzpassspiel zeigte zunächst der norwegische Vizemeister, der in der Vorsaison bereits gegen Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon daheim gewonnen hatte. Bis zur Pause hatte Bodö zwei Großchancen.

    Sondre Brunstad Fet schlenzte nach 20 Minuten den Ball an Dortmunds Keeper Gregor Kobel, aber auch ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Knapp zehn Minuten später verpasste Ole Didrik Blomberg eine Hereingabe von Jens Petter Hauge nur denkbar knapp. Die Dortmunder verloren auf dem schnelleren Geläuf den Ball meist deutlich schneller und hatten einige Abstimmungsprobleme. "Wir haben einfach in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Mit Ball und ohne den Ball", sagte Anton.

    Dortmund vollkommen harmlos in der ersten Hälfte

    Insgesamt fünf personelle Wechsel hatte Kovac im Vergleich zum 2:2 in der Bundesliga am vergangenen Freitag gegen Werder Bremen vorgenommen. "Wir haben die Reisestrapazen und müssen darauf Rücksicht nehmen. Darum haben wir heute gewechselt", sagte der Dortmunder Trainer, der deshalb schon Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck in Dortmund gelassen hatte, um den 26-Jährigen nach dessen Sprunggelenksverletzungen zuletzt zu schonen.

    Für die Dortmunder stehen binnen sechs Tagen mit dem nächsten Auswärtsabenteuer in der kommenden Woche bei Sabah FK in Aserbaidschan Flugreisen über rund 11.300 Kilometer an. Möglicherweise bereute Kovac den Verzicht auf Schlotterbeck kurz nach der Pause, denn bei der überfälligen Führung der Norweger durch Sjövold passte die Abstimmung in der Abwehr zwischen Ramy Bensebaini und Anton überhaupt nicht.

    Erst Wechsel bringen BVB in Schwung

    Kurz darauf reagierte Kovac und wechselte gleich viermal. Für die enttäuschenden Silva, Inacio, Konstantinos Karetsas und Joey Veerman kamen Guirassy, Nwaneri, Julian Ryerson und Felix Nmecha. Und sogleich kam der BVB auch zu seinen ersten nennenswerten Offensivaktionen. Nmecha und Guirassy verpassten in den ersten zehn Minuten nach ihrer Einwechslung noch jeweils knapp den Ausgleich. Dortmund drückte nun und die Hausherren kamen nun kaum noch aus der Abwehr heraus. Doch auch die Brechstange half nicht mehr. "Da müssen wir eiskalt vor dem Tor sein, vor allem auswärts in der Champions League", haderte Anton auch damit./lap/DP/he

    Borussia Dortmund

    -0,65 %
    -1,21 %
    -4,51 %
    +1,40 %
    -13,57 %
    -17,07 %
    -37,06 %
    -39,58 %
    -69,43 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 3,073 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,19 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,73 %/+62,73 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum werden in den vorliegenden Beiträgen keine konkreten Angaben zur Kursentwicklung, Bewertung oder zu fundamentalen und technischen Aspekten der Borussia-Dortmund-Aktie gemacht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/BVB wacht zu spät auf 0:1 bei Bodö/Glimt Auch Borussia Dortmund ist beim Favoritenschreck FK Bodö/Glimt gestrauchelt und hat in der Champions League im Norden Norwegens wertvolle Punkte liegengelassen. Beim 0:1 (0:0) wachte das Team von Trainer Niko Kovac zu spät auf und kassierte die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     