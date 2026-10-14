Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'

Es wurden hier im Forum bereits viele Themen angesprochen, die
Auswirkungen auf Vonovia haben bzw. haben könnten, wie z. B.
Zinserhöhungen, Demographie usw.
Auch die potenzielle "Vergesellschaftung" wurde bereits mehrmals
thematisiert. Hierzu möchte ich im Folgenden meine Einschätzung
abgeben. Insbesondere deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass
einigen Mitgliedern diesbezüglich etwas Hintergrundwissen fehlt.
Mit Sicherheit auch deshalb, weil die meisten Menschen eher
selten oder nie mit unserer Justiz selbst in Berührung kommen.
Wenn überhaupt, ist man vielleicht mal Teil eines
Arbeitsgerichtsverfahrens in erster Instanz. Ein Zivilverfahren
oder Strafverfahren vor einem Landgericht, dürften die Meisten
jedoch nie selbst erlebt haben. Geschweige denn vor einem OLG
oder dem BGH. Rechtsmittel wie Beschwerden, Sofortige Beschwerden
usw. - die Wenigsten haben damit Erfahrung.
Vielleicht sind dem ein oder anderen meine Ausführungen
hilfreich.
Auf eines möchte ich vorab noch hinweisen. Denkt daran: Nichts
wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Enteigung
In Deutschland erfolgen Enteignungen gemäß Art. 14 Abs. 3 GG.
Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung wissen wir, dass bei
Enteignungen der Verkehrswert die Untergrenze der Entschädigung
darstellt, nicht die Obergrenze.
Vergesellschaftung
Wie wir auch wissen, möchte die Berliner Linke aber nicht
enteignen, sondern vergesellschaften. Das hat schlicht den Grund,
weil sie nicht den Verkehrswert bezahlen möchte, sondern einen
weitaus geringeren Betrag, und hierfür ein Schlupfloch sucht. Es
wurde hier im Forum bereits mehrmals angemerkt, dass eine
Vergesellschaftung in der Geschichte der BRD bisher nie
durchgeführt wurde und es dementsprechend hierzu auch keine
Rechtsprechung gibt. Bei ihrer Forderung stützt die Linke sich
auf Art. 15 GG. Schauen wir uns den Artikel im Wortlaut an:
"Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und
Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere
Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz
3 und 4 entsprechend."
Es wird also Bezug auf den Artikel genommen, der Enteignungen
regelt. Interessant. Schauen wir uns nun diesen an:
"Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig.
Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen,
das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung
der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu
bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle
der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen."
Dem Gesetz ist also überhaupt nicht zu entnehmen, dass bei
Vergesellschaftungen hinsichtlich der Entschädigung wesentlich
anders zu verfahren wäre, als bei Enteignungen.
Wahrscheinlichkeit einer Vergesellschaftung
Zunächst ist überhaupt nicht sicher, dass eine Vergesellschaftung
von einer der Linken geführten Regierung tatsächlich in Gang
gebracht werden würde. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass so
oftmals nur Druck ausgeübt werden soll. Beispielsweise auf
Koalitionspartner bei Koalitionsgesprächen oder auch auf
Betroffene (in diesem Fall Vonovia).
Auch die jeweiligen Bundesparteien werden ggf. Druck auf ihre
Landesverbände ausüben. Dass diese eine Vergesellschaftung in der
von der Linken geforderten Form mittragen, darf angezweifelt
werden.
Selbst wenn eine Vergesellschaftung von einer Berliner Regierung
angestrebt werden würde, könnte - sofern verfassungsgemäß - ein
entsprechendes Bundesgesetz eine solche Vergesellschaftung
unmöglich machen.
"Expertenkommision"
Bei der Einschätzung, man könne bei einer Vergesellschaftung eine
Entschädigung deutlich unter dem Verkehrswert bezahlen, wird
immer wieder die Sichtweise einer vom Berliner Senat einberufenen
"Expertenkommision" angeführt. Was jedoch nie dazu gesagt wird,
ist, dass diese aus 13 Mitgliedern bestand und 3 dieser
Mitglieder nicht dieser Auffassung waren.
Es lohnt sich, die Zusammensetzung der Expertenkommision genauer
zu betrachten. Interessant ist, dass - meiner Meinung nach -
gerade der Einschätzung der 3 abweichenden Mitgliedern (Durner,
Eichberger, Waldhoff) das meiste Gewicht eingeräumt werden
dürfte. Beispielsweise ist Eichberger das einzige Mitglied, das
überhaupt Richter am Bundesverfassungsgericht war. Bei den 10
Mitgliedern, die der publizierten Auffassung waren, ist u. a.
eine ehemalige SPD-Bundesjustizministerin und "Aysel Osmanoglu",
die Vorstandssprecherin der GLS Gemeinschaftsbank (Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif)
Wie immer ist ohnehin davon auszugehen, dass die vom Berliner
Senat einberufene "Expertenkommision" zum absolut überwiegenden
Teil mit Personen besetzt wurde, die die gewünschte Meinung
vertreten (übliche Praxis in der Politik).
Im Übrigen gibt es etliche Rechtswissenschaftler und "Experten",
die eine andere Auffassung vertreten, als die Berliner
"Expertenkommision".
Die Einschätzung der "Expertenkommision" darf also durchaus
angezweifelt werden.
Bundesverfassungsgericht
Vonovia hat bereits angekündigt, im Falle einer
Vergesellschaftung bzw. einer damit verbundenen nicht
angemessenen Entschädigung Verfassungsbeschwerde einzureichen.
Das Bundesverfassungsgericht besteht aus 2 Senaten. Jeder Senat
besteht aus 8 Richtern. Insgesamt sind also 16 Richter am
Bundesverfassungsgericht tätig. Jeder Senat ist nochmal in 3
Kammern aufgeteilt. Jede Kammer setzt sich aus 3 Richtern
zusammen. Die Richter müssen mit einer Zweidrittelmehrheit
gewählt werden. Es muss also von den Parteien des Bundestages und
des Bundesrates ein breiter Konsens bestehen. Das hat zur Folge,
dass man sich auf Richter einigt, mit denen alle leben können
(Brosius-Gersdorf lässt grüßen). Daraus folgt wiederum, dass wir
davon ausgehen können (und das hat die Vergangenheit auch
gezeigt), dass die Richter am Bundesverfassungsgericht sich im
Wesentlichen ihrer großen Aufgabe bewusst sind, nämlich dem Recht
verpflichtet zu sein und nicht den Parteien. Von den 8 Richtern
jedes Senats, wurden 3 von der CDU/CSU vorgeschlagen, 3 von der
SPD, einer von den Grünen und einer von der FDP.
Bereits jetzt steht fest, dass eine etwaige Verfassungsbeschwerde
Vonovias vom gesamten 2. Senat entschieden werden würde. Dadurch
kann also auch die Möglichkeit ausgeschlossen werden, auf 3
"linke" Richter zu treffen. Damit die Verfassungsbeschwerde
erfolgreich ist, müssen mindestens 5 der 8 Richter diese
Auffassung vertreten. Bei Stimmengleichheit, also 4 zu 4, würde
die Verfassungsbeschwerde abgewiesen werden.
Dass die von der CDU/CSU und FDP vorgeschlagenen Richter die
Auffassung vertreten, eine Entschädigung unterhalb des
Verkehrswertes sei rechtens, halte ich für ausgeschlossen. Wir
müssen uns also die von der SPD und den Grünen vorgeschlagenen
Richter ansehen. Kaufhold (SPD) und Wallrabenstein (Grüne) halte
ich in der Tat theoretisch für problematisch. Nicht aber Fetzer
(SPD) und Emmenegger (SPD). Beide stammen aus Baden-Württemberg,
also konservative Justiz. Fetzer war u. a. Staatsanwältin und
Richterin am BGH, Emmenegger ist auf Verwaltungsrecht
spezialisiert und war u. a. Richterin am
Bundesverwaltungsgericht.
Bei ausschließlicher Betrachtung der Zusammensetzung des Senats,
wäre im schlimmsten Fall von einer Entscheidung mit 6 zu 2
Stimmen zu Gunsten Vonovias auszugehen.
Auch eine einstimmige Entscheidung des Senats halte ich nicht für
abwegig.
Entschädigungshöhe
Selbst bei einer durchgeführten Vergesellschaftung unter dem
Verkehrswert würde das Bundesverfassungsgericht dies nicht
zulassen. Die Richter am Bundesverfassungsgericht sind sich der
Tragweite ihrer Entscheidungen bewusst. Eine Entschädigung unter
dem Verkehrswert würde der Exekutive Tür und Tor für den Entzug
von Eigentum einräumen und das gesamte Eigentumsrecht
Deutschlands torpedieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man
sich bei solchen weitreichenden Entscheidungen auf das
Bundesverfassungsgericht verlassen kann.
An dieser Stelle möchte ich auch auf den Supreme Court hinweisen,
der Trump immer wieder in seine Schranken weist, obwohl dieser
überwiegend konservativ besetzt ist und Trump dessen Richter zu
großen Teilen selbst nominiert hat. Die Richter der höchsten
Gerichte der westlichen Welt nehmen ihren Auftrag im Wesentlichen
also durchaus wahr.
Darüber hinaus gibt es auch keinen plausiblen Grund, warum
Vergesellschaftungen anders entschädigt werden sollten, als
Enteignungen. Das wird auch das Bundesverfassungsgericht
erkennen.
Folgendes Beispiel. Jemand kauft ein Unternehmen im Wert von 10
Mio. EUR und nimmt dafür einen Kredit in Höhe von 10 Mio. EUR
auf. Nun kommt der Staat und vergesellschaftet das Unternehmen
für 5 Mio. EUR. Der Eigentümer muss jetzt aber trotzdem die 10
Mio. EUR Kredit abbezahlen, obwohl er keinen Gegenwert mehr hat.
Es sollte jedem klar sein, was das bedeutet: Insolvenz, weitere
Insolvenzen, Banken kollabieren usw. Mal ganz davon abgesehen,
dass der Eigentümer dadurch eben nicht mehr - wie vom Grundgesetz
vorgesehen - entschädigt werden würde. Die Vorstellung, das
Bundesverfassungsgericht würde dies zulassen, halte ich für naiv.
Im Übrigen wird es auch andere Fakten in die Entscheidung
miteinbeziehen. Beispielsweise, warum Berlin 2021 Vonovia 15.000
Wohnungen dem Verkehrswert entsprechend für 2,5 Mrd. EUR
abgekauft hat, wenn es doch der Meinung ist, es kann einfach
vergesellschaften.
Es gibt auch keinen wirtschaftlichen Grund, warum eine
Vergesellschaftung der Vonovia Immobilien objektiv begründet
werden kann. Es handelt sich hier nicht um etwas, dass für die
Existenz Deutschlands entscheidend ist, beispielsweise um
Rüstungsindustrie im Krieg. Das ist aber meine persönliche
Meinung.
Fazit
Ich habe hier auch mehrmals gelesen, dass die Möglichkeit der
Vergesellschaftung ein Risiko darstellt. Hierzu möchte ich
anmerken, dass wahrscheinlich jeder von uns, der in Vonovia
investiert hat, sich diesem Risiko bewusst ist. Diese
Argumentation verstehe ich nur sehr begrenzt, ist doch das Risiko
beim Investieren in Aktien unser ständiger Begleiter. Und gerade
dadurch ergeben sich die hervorragenden Chancen.
Ich hoffe, dass durch meine Ausführungen klar geworden ist, dass
ich eine Vergesellschaftung an sich und selbst im Falle dieser,
eine Entschädigung unterhalb des Verkehrswerts mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließe. Ein Restrisiko besteht
natürlich immer. Aber als Investoren ist es unsere Aufgabe, eine
Investition und das damit verbundene Risiko möglichst realistisch
einzuschätzen und abzuwägen. Und genau das sehe ich bei vielen
Kommentaren bzw. deren Verfassern nicht. Das Problem ist, dass
sich heutzutage die meisten Leute nicht mehr die Mühe machen,
sich intensiv mit Thematiken zu beschäftigen. Es werden nur noch
irgendwelche Überschriften und Schlagzeilen gelesen und sich
daraus die Meinung gebildet oder gar die Meinungen von anderen
ohne eigene Überlegungen einfach blind übernommen. Eine Sau nach
der anderen wird durchs Dorf getrieben. Das verunsichert, macht
ängstlich und führt letztendlich zu falschen Entscheidungen. Alle
oder viele machen mit. Der Rätsels Lösung ist bekannt.
Alles in allem halte ich Vonovia auf diesem Niveau für eine
hervorragende Investition. Ich sehe eine deutliche fundamentale
Unterbewertung. Auch hinsichtlich der weiteren Faktoren, wie z.
B. der Zinserhöhungen ist dieser Kurs langfristig nicht zu
rechtfertigen und er stellt meiner Meinung nach eine äußerst
günstige Einstiegsmöglichkeit dar. Sofern der Kurs noch weiter
sinkt, werde ich nach und nach zukaufen.
Ich gehe davon aus, dass Vonovia einer Vergesellschaftung nicht
abgeneigt ist, sofern diese zum Verkehrswert erfolgt. Sollte eine
Vergesellschaftung - wie von den Linken bekannt gemacht -
tatsächlich angestoßen werden, ist davon auszugehen, dass der
Kurs nochmal deutlich abschmiert. Das ändert aber nichts an
meiner grundsätzlichen Einschätzung. Wenn dann das
Bundesverfassungsgericht entschieden hat, erleben wir eine
Kursexplosion vom Feinsten. Das würde Fälle wie Bayer deutlich in
den Schatten stellen.
Es ist auch ratsam, sich in solchen Situationen immer mal wieder
in den Kopf zu rufen, welche Unternehmen und Branchen schon alles
für garantiert tot oder zumindest schwerverletzt erklärt wurden,
sich heute aber bei guter bist bester Gesundheit des Lebens
erfreuen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif