🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Vonovias Kursziel auf 23 Euro
    • Buy-Einstufung bleibt trotz niedrigerem Kursziel
    • Risiken: Wachstum, Dividenden, Vermögensdruck
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 28,50 auf 23,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei den europäischen Immobilienwerten sei aktuell das Refinanzierungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung nicht mehr die größte Belastung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit gingen die Gefahren mehr von einem schwächeren externen Wachstum, einem langsameren Dividendenwachstum, einem erneuten Druck auf die Vermögenswerte und einer zunehmenden Konsolidierung des Sektors aus. Gleichwohl blieben die Kosten für aktuelle Finanzierungsvorhaben hoch, sodass er seine Kursziele für die Branchenwerte im Schnitt reduziert habe./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 12:00 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    15,51€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,65€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vonovia

    +0,12 %
    -2,12 %
    -7,75 %
    -21,14 %
    -39,21 %
    -25,40 %
    -66,18 %
    -40,14 %
    -1,00 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,64 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 13,91 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,17 %/+104,30 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 23 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00, was eine Steigerung von +38,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias gestiegene Zinskosten und Refinanzierungen von jeweils rund 5 Mrd. Euro 2027/28. Diskutiert werden Anleiherückkäufe unter Nennwert statt Dividenden sowie kürzere Finanzierungen. Höhere Mietrenditeannahmen könnten Immobilienwerte senken und die Verschuldungsquote erhöhen; ein Nutzer errechnet 24 Euro als fairen Aktienwert. Ein Ende der Berliner Vergesellschaftungspläne wird als möglicher Kurstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 28,50 auf 23,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei den europäischen Immobilienwerten sei aktuell das Refinanzierungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung nicht mehr die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     