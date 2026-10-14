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    Bulgin stellt die Hybrid-Steckverbinder der Serie 6000 Buccaneer für Strom- und Signalverbindungen vor

    Neue robuste Steckverbinder vereinen Strom- und Signalkontakte in einer einzigen kompakten Schnittstelle für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

    CAMBRIDGE, England, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bulgin, ein Unternehmen von Infinite Electronics und führender Hersteller von umweltgeschützten Steckverbindern und Komponenten, hat sein Sortiment der 6000er-Serie Buccaneer um neue Hybrid-Rundsteckverbinder erweitert, die Strom- und Signalverbindungen in einem einzigen robusten Steckverbinder vereinen. Die neuen Steckverbinder wurden entwickelt, um den wachsenden Anforderungen an die Konnektivität in kleineren Geräten wie Test- und Messgeräten, Sensoren und Steuerungssystemen gerecht zu werden. Sie bieten eine kompakte Lösung und behalten gleichzeitig die robuste Leistungsfähigkeit der bestehenden 6000er-Serie bei.

    The new 6000 Series Hybrid Buccaneer connectors offer power and signal connectivity in a single rugged product.

    Die Hybrid Buccaneer der Serie 6000 verfügt über zwei zentrale Leistungskontakte mit einer Nennleistung von 16 A sowie über 3-A-Signalkontakte. Drei Konfigurationen mit zwei, vier oder sechs Signalkontakten bieten Entwicklern die Flexibilität, spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Durch die Kombination von Strom- und Signalübertragung in einem einzigen Gehäuse reduzieren die Steckverbinder den Platzbedarf und machen eine separate Verlegung von Strom- und Signalkabeln überflüssig.

    „Modernes Design erfordert einen kleineren Platzbedarf ohne Kompromisse bei der Leistung", sagte Mark Berry, Vizepräsident für Produkt- und Portfoliomanagement bei Infinite Electronics. „Die Hybrid Buccaneer der 6000er-Serie ist ein Beweis für die technische Präzision unseres Teams. Wir haben erfolgreich Hochstrom-Leistungs- und Signalkanäle in eine abgedichtete Schnittstelle integriert und bieten Entwicklern damit eine optimierte Lösung, die auch rauen Umgebungsbedingungen standhält."

    Die neue Produktreihe behält das bewährte Design und die robuste Leistung der bestehenden Bulgin 6000 Series Buccaneer Rundsteckverbinder bei, einschließlich des gleichen 30-Grad-Push/Pull-Verriegelungsmechanismus und der gleichen Panelmontageoptionen. Die Steckverbinder sind nach IP68 zertifiziert und wurden zwei Wochen lang in einer Tiefe von 10 Metern getestet, wodurch ein zuverlässiger Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet ist. Sie wurden außerdem Salznebel-, Staubbeständigkeits- und Wärmebeständigkeitstests unterzogen.

    Die neuen Geräte werden auf der electronica vom 10. bis 13. November zusammen mit anderen Lösungen für Rechenzentren, Energie, Drohnen und industrielle Automatisierung am  Infinite-Stand 241 in Halle A3 ausgestellt. 

    Weitere Informationen zum Hybrid Buccaneer der Serie 6000 finden Sie auf der Produktseite.   

    Über Bulgin

    Bulgin, ein Unternehmen von Infinite Electronics, ist ein führender Hersteller von umweltgeschützten Steckverbindern und Komponenten mit mehr als 100 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen produziert eine Reihe branchenführender robuster Steckverbinder, Sicherungshalter, Batteriehalter,  Schalter  und Indikatoren, die für den Einsatz in anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert sind. Bulgin hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und vereint globale Reichweite mit technischer Expertise in Großbritannien und den USA. Die Produktion erfolgt im eigenen Werk in Tunesien, und das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Vertriebsnetz, das sich über 65 Länder erstreckt. Besuchen Sie  http://www.bulgin.com/ für weitere Informationen.

    Über Infinite Electronics

    Infinite Electronics betreibt ein globales Portfolio spezialisierter Konnektivitätsunternehmen, die zuverlässige, technisch ausgereifte Lösungen entwickeln, herstellen und weltweit liefern. Das Unternehmen wurde als einheitliche Plattform für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit konzipiert und kombiniert eine gemeinsame Infrastruktur, erstklassige Logistik  und tiefgreifendes technisches Know-how, um unternehmenskritische Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Durch skalierbare globale Geschäftstätigkeit und schnelle Entwicklungskapazitäten hilft Infinite seinen Kunden, Innovationen zu beschleunigen und neue Ideen auf den Markt zu bringen. Mehr erfahren Sie unter www.infiniteelectronics.com.

    Infinite Electronics, Inc.

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