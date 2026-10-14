RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Paris Motor Show von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung in China sei weiterhin schwierig, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Autobauer rechnet nicht mit einer Rückkehr der konjunkturstützenden Maßnahmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 66,79EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 120
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