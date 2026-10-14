JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla vor Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen dürfte stärker abgeschnitten haben als im Vorquartal, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Allerdings dürfte das Augenmerk der Anleger vor allem auf dem Vertrauen in die Erreichung der auf das letzte Jahresviertel gewichteten Unternehmensprognose sowie auf dem zunehmend deutlicher werdenden Wachstumsprofil für 2027 liegen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 31,42EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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