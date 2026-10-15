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    xFusion auf der OCP 2026

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    Wenn Kühlung, Stromversorgung und Vernetzung im Agentenzeitalter zusammenkommen

    Die Keynote und drei Produktpräsentationen befassen sich mit den Herausforderungen in den Bereichen Kühlung, Stromversorgung und Vernetzung, die KI-Rechenzentren der nächsten Generation definieren.

    SAN JOSE, Kalifornien, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- xFusion, ein globaler Anbieter von Computing-Infrastruktur, stellt vom 12. bis 15. Oktober 2026 auf dem Open Compute Project (OCP) Global Summit im San Jose McEnery Convention Center (Stand A33) aus und präsentiert seine neueste KI-Computing-Infrastruktur – von flüssigkeitsgekühlten Rack-Scale-Systemen über Super-Node-Architektur bis hin zu Hochspannungs-Gleichstromlösungen der nächsten Generation – sowie eine Keynote-Ansprache zu den Herausforderungen in den Bereichen Stromversorgung und Kühlung, die die Landschaft der KI-Rechenzentren verändern.

    Der wachsende Bedarf an KI erfordert ein neues Infrastrukturkonzept

    Die rasante Zunahme von KI-Workloads treibt die Leistungsdichte in Rechenzentren auf ein beispielloses Niveau. Der Stromverbrauch einzelner Chips tendiert zu 3.000 Watt und mehr, während die Leistungsdichte auf Rack-Ebene von Hunderten von Kilowatt in Richtung Megawatt-Klasse vorrückt. In diesem Umfeld erweisen sich Stromversorgung und Kühlung – die lange Zeit als nachgelagerte Versorgungsleistungen galten – als die entscheidenden Einschränkungen für die Skalierbarkeit der KI-Infrastruktur.

    Arthur Wang, Director of Product Management at xFusion

    Auf der OCP 2026 hielt Arthur Wang, Director of Product Management bei xFusion, eine Keynote mit dem Titel „Next-Generation Power & Cooling Solutions", in der er ein neues Rahmenwerk zur Messung des Werts von Rechenzentren vorstellte: WATT → FLOPS → TOKEN → AGENT → VALUE. Anstatt die Anzahl der ausgelieferten Server oder installierten Karten zu zählen, bewertet dieses Framework, wie effizient jedes Watt Strom letztendlich in reale Geschäftsergebnisse umgewandelt wird – von reiner Rechenleistung über KI-Token bis hin zu autonomen Agenten, die einen messbaren Wert liefern.

    „Im Agentic-Zeitalter geht es bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht darum, wie viele Chips man hat", sagte Wang. „Es geht darum, wie viel realen Geschäftswert man aus jedem Watt und jedem Joule Wärme gewinnen kann."

    Von Watt zu Wert: Drei konvergierende Revolutionen

    From Watt to Value

    Um diese Vision zu verwirklichen, müssen drei Infrastrukturherausforderungen gleichzeitig gelöst werden – Kühlung, Stromversorgung und Vernetzung. Auf der OCP 2026 präsentiert xFusion, wie es alle drei Aspekte adressiert:

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    PR Newswire (dt.)
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